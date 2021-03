Beautiful / LIAM

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 26 marzo 2021: Dopo non aver negato a Hope (Annika Noelle) quanto detto a Liam (Scott Clifton), Thomas (Matthew Atkinson) insiste sul fatto che il giovane Spencer continui ad approfittarsi di lei, in quanto innamorato di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Lo stilista le chiede se davvero intenda continuare a condividere un uomo con un’altra per il resto della vita.

Una diffidente Hope interroga Thomas sulla veridicità della sua frequentazione con Zoe.

Liam insiste con Steffy che Thomas è pericoloso dopo averle rivelato di come il fratello lo abbia minacciato.

Ridge (Thorsten Kaye) confida a Carter (Lawrence Saint-Victor) la propria preoccupazione per Steffy: è certo che la figlia ami ancora Liam e che quest’ultimo la ricambi.

