Steffy e Liam di Beautiful (foto BBL Distribution)

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 6 marzo 2021:

Liam (Scott Clifton) non ottiene da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) l’appoggio riguardo al piano in cui userebbero Zoe (Kiara Barnes) per capire se Thomas (Matthew Atkinson) rappresenti ancora o meno un pericolo.

Vinny (Joe LoCicero) inizia a pensare che Thomas si stia nuovamente fissando troppo su Hope (Annika Noelle), mentre lo stilista pensa ad un diverso approccio con la Logan.

Dopo aver rifiutato la proposta di cimentarsi come stilista, Quinn (Rena Sofer) indirizza Hope verso Thomas, ma la ragazza non può collaborare con lui. Così prova poi con Sally (Courtney Hope), che però è la stilista della nuova linea di Steffy…

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)