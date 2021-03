Steffy e Sally / Beautiful (foto BBL Distribution)

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 8 marzo 2021:

Thomas (Matthew Atkinson) ha appreso da Quinn (Rena Sofer) che Hope (Annika Noelle) si sente sotto pressione per la sfida: visti i tempi stretti a disposizione, per la giovane Logan, Thomas potrebbe essere l’unica chance.

Hope si arrabbia quando si imbatte in una cena romantica allestita da Thomas in ufficio, ma scopre con sorpresa che il giovane Forrester ha organizzato tutto per Zoe (Kiara Barnes) e non per lei.

Liam (Scott Clifton) insiste con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) per attuare il suo piano con Zoe.

