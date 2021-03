FLO / Beautiful

Flo Fulton è tornata alla Forrester Creations: come già vi abbiamo riportato, nelle puntate americane di Beautiful, la figlia di Storm Logan ha ricevuto il tanto atteso perdono da parte delle zie paterne che, capitanate da Katie, hanno offerto alla nipote un lavoro nella casa di moda, in maniera tale che la ragazza potesse essere parte del lascito di famiglia (stavolta non come assistente di Hope, bensì al fianco di Katie nel settore pubbliche relazioni).

Ma le sorprese per Flo non sono di certo finite. Entrata sulla scena come complice di un crimine sul traffico di minori, per il quale accettò di incassare cinquantamila dollari, dopo pochi episodi colei che sarebbe potuta essere la nuova “bad girl” della soap (con un promettente potenziale) ha iniziato ad essere fatta passare dagli autori come la inconsapevole vittima di Reese Buckingham prima e oggetto delle minacce di Thomas Forrester poi.

Beautiful, spoiler USA: FLO da “cattiva” a eroina della soap!

Poco importa che le fosse ben chiara la situazione ordita da Reese ben prima di andare fino in fondo o che Thomas sia arrivato per ultimo tra i congiurati dello scambio di culla, lasciandole mesi e mesi di autonoma libertà di parola: per molto tempo il mantra autoriale “su quale buona e generosa persona lei sia” è stato ripetuto alle orecchie dei telespettatori e, come assisteremo a breve negli episodi italiani, la Fulton è stata promossa ad eroina romantica, “sacrificando” Sally Spectra affinché fosse chiaro il messaggio che “Flo è il personaggio positivo e, come tale, va premiato”.

Stando agli spoiler, infatti, le zie Brooke, Donna e Katie avranno un nuovo regalo speciale per Flo, che suggelli il suo reintegro tra le ragazze Logan. Tuttavia, l’accoglienza per la Fulton junior non sarà del tutto corale.

Beautiful, trame americane: HOPE è pronta a perdonare FLO?

Stando alle prime anticipazioni americane, sua cugina Hope non sarà ancora così pronta a prendere esempio dalle parenti e a dare un colpo di spugna al passato. Nascerà una nuova rivalità? Per quello che sappiamo, Brooke cercherà di impartire alla figlia una lezione sul perdono, sicuramente anche per cercare di salvare il matrimonio di Hope con Liam. Come già segnalato, infatti, la ragazza non sarà così pronta a perdonare il tradimento del marito e i due si avvieranno verso un periodo di separazione dall’esito incerto.

A domanda precisa, Liam ha ammesso alla moglie di aver dichiarato amore a Steffy la notte del tradimento, particolare che si era “dimenticato” di raccontare nella sua precedente confessione. Per Hope si è trattato di una nuova prova dell’egoismo di fondo di Liam e, per quanto lo ritenga comunque una brava persona, lei ora ha bisogno di più tempo da sola per fare luce su quello che vuole per il proprio futuro.

Intanto, per Flo potrebbero essere presto fiori d’arancio: la Fulton, infatti, riceverà ancora una nuova sorpresa, stavolta da Wyatt Spencer che… le proporrà di sposarlo!

Intanto, Shauna Fulton deciderà di ringraziare Brooke di persona, nonostante i loro difficili precedenti. Tensioni distese tra le due signore? Difficile dirlo ma intanto, dopo una prima apertura, la crisi matrimoniale di Hope ha riportato Brooke ad essere sospettosa nei confronti di Thomas.

Quanto tempo passerà prima che ciò possa riaprire delle difficoltà con Ridge?

