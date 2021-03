FLO / Beautiful

Dimenticate le quote di proprietà della Forrester Creations (Eric col 37,5%, Steffy col 37,5%, Ridge col 20% e Thomas col 5%): a comandare nella casa di moda basta un cognome… che non è quello del marchio, bensì Logan! Tendenza ormai avviata da anni, ma che nelle più recenti puntate americane di Beautiful hanno ribadito ancora una volta.

L’occasione? Il momento di perdono che ha visto Brooke (la più cauta a dire il vero), Donna e Katie perdonare Flo, riaccogliendo la nipote in famiglia ma anche in azienda! L’idea, partita dalla minore delle sorelle, è stata lanciata e proposta alla diretta interessata prima di consultare non soltanto la linea di comando ufficiale (che conta ormai solo sulla carta), ma anche quelle che per mesi ci hanno ribadito essere le vittime delle azioni della giovane Fulton: Hope e Steffy.

“Sarà impossibile per loro perdonarla se non la frequentano“. Parola di Katie, che ha deciso insieme alle sorelle di assumere Flo nel proprio settore, quello delle pubbliche relazioni. Una decisione, questa, che Ridge ha potuto solo accettare (“Se è quello che vuole Brooke, approvo“) quando casualmente si è imbattuto nella riunione tra zie e nipote, che stava avvenendo nel suo ufficio.

Sì, perché anche gli scenari scelti non sono casuali ma fortificano l’immagine delle tre sorelle come mente della Forrester Creations: il motivo pratico è la sempre più scarsa scelta di set (anche se si poteva ricorrere al salotto di Brooke!).

Misteriosamente, infatti, quella che ancora oggi è la soap opera più vista al mondo sembra poter investire poco nelle ambientazioni, ed ecco quindi che le vicende della casa di moda si snodano di fatto in due uffici, dove chiunque (dai dirigenti, agli stagisti, fino ai semplici visitatori) può parlare, bivaccare e scambiarsi effusioni senza per esempio che gli amministratori delegati siano presenti in quella che è la loro stanza.

E così, se il perdono per Flo da parte delle Logan era argomento principale in quel della Spencer Publications, il tutto è invece avvenuto nell’ufficio dei capi della Forrester, seguito a ruota dal ricongiungimento di Bill con Katie: l’editore, tanto in contrasto con Ridge, ha potuto godersi il suo momento privato di riconciliazione proprio nell’ufficio dell’odiato (e guarda caso assente) stilista.

Un paio di giorni dopo, la questione si è ripetuta: Katie ha indetto una riunione con le sorelle in quell’ufficio, convocando nuovamente Flo e offrendole il lavoro. Per Katie, la figlia del fratello ha del talento che non possono lasciarsi sfuggire ed è quello che vorrebbe il compianto Storm: che Flo, insomma, porti avanti la sua eredità.

Esatto, a quanto pare la Forrester Creations è anche lascito dell’avvocato che, sicuramente, vi ha lavorato per un po’ come responsabile del settore legale; peccato però che lo fece durante l’epoca Marone, quando la famiglia fondatrice si era dovuta creare una nuova azienda, la Forrester Originals…

Per Flo, comunque, tutto è bene quello che finisce bene: non è stata una complice consapevole (e pagata) di Reese Buckingham, ma una vittima obbligata dal medico prima e dalle minacce di Thomas poi. La gerarchia di comando, dunque, si arricchisce di una nuova Logan, mentre i Forrester, alla Forrester Creations, sono sempre più in minoranza (e con meno importanza e autorevolezza), mentre quelli assenti e dimenticati sono esiliati in giro per il mondo, solitamente alla divisione International.

E dire che, ad esempio, basterebbe creare un set per una “break room” dello staff, dove sarebbe normale che tutti potessero liberamente circolarvi per farsi gli affari propri. Invece il fatto che delle dipendenti stipendiate prendano decisioni autonome e considerino una società al momento posseduta da altri come la propria “eredità” è un problema che tutti i set del mondo non potrebbero risolvere!

