Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Hope Spencer si ritroverà a ricevere una notizia inaspettata: suo marito Liam Spencer non è il padre del bambino che Steffy Forrester porta in grembo. Un risvolto spiazzante per la giovane Logan che, da settimane, sta cercando di venire a capo della nuova complicazione nella sua vita coniugale.

Il tradimento da parte del consorte è stata una pugnalata per Hope, sebbene con le attenuanti del caso: Liam aveva ritenuto fosse proprio la moglie a tradirlo con Thomas Forrester, ma, se il ragazzo non si fosse tirato indietro limitandosi a guardare di sfuggita lo spiazzante scenario, avrebbe scoperto che tra le braccia dello stilista non c’era Hope ma un manichino a lei somigliante, usato come promozione nelle boutique Forrester. In preda alle allucinazioni dovute ad una commozione cerebrale, il primogenito di Ridge vedeva nel bambolotto di plastica una Hope viva e vegeta, pronto a tentarlo sfruttando il suo stato confusionale.

Delle accuse sono state poi rivolte a Liam, “colpevole” di essersi precipitato da Steffy a raccontarle quanto visto, finendo per consumare un rapporto con lei (con l’aiuto di un bicchiere di troppo). Infatti per qualcuno (in primis Finn, l’attuale compagno di Steffy), Liam era solo in attesa della prima scusa per assicurarsi di tenere legata a sé Steffy, visto che da mesi si lamentava del fatto che ci fosse un nuovo uomo nella vita dell’ex moglie.

In ogni caso Liam ha cercato per settimane di scusarsi con l’attuale compagna, dichiarando pentimento e giurando che Hope è la sua priorità. La ragazza, anche per via del fatto che ora condividono una famiglia, non ha allontanato il marito ma ha mantenuto il loro matrimonio in una sorte di limbo, in attesa di scoprire la paternità del bambino che Steffy sta aspettando.

La notizia che il padre fosse Liam ha ovviamente peggiorato la situazione della coppia ed è stata presentata come l’unica motivazione per cui Hope non riuscisse a perdonarlo, nonostante i consigli di mamma Brooke (convinta che l’intera responsabilità di quanto accaduto sia di Steffy). Per quanto difficile, secondo la Logan, sua figlia dovrebbe perdonare Liam per non rischiare di perderlo e ha sempre continuato a parteggiare per la coppia, convinta che l’unica cosa a frenare la ragazza fosse la gravidanza inattesa.

“Sarà difficile, stavolta per Hope accettare che Liam abbia un bambino da Steffy“, aveva lamentato una Brooke molto preoccupata. Ma per Hope le cose non sono altrettanto chiare e, al contrario di quanto tutti si aspetteranno, l’apprendere che il test di paternità sia stato falsificato non la porteranno in automatico a dimenticare l’infedeltà di Liam. Anzi, il momento potrebbe essere per lei fonte di una decisione dal significato del tutto opposto!

Gli spoiler, infatti, presentano la sua intenzione come sorprendente e l’interprete di Hope, Annika Noelle, ha così anticipato:

Figlio o no, un tradimento resta un tradimento e Hope si renderà conto di non reagire a questa notizia come aveva sempre immaginato avrebbe fatto!

Il sollievo, dunque, non sarà così forte e Hope capirà che i problemi nel suo matrimonio non si cancelleranno così facilmente, nonostante Liam non condividerà un secondo figlio con Steffy. Ma ora veniamo a quello che potrebbe essere lo scenario del prossimo futuro e forse l’unico motivo apparente di questa vicenda furtiva: un nuovo capitolo del triangolo tra Liam, Hope e Thomas.

Le vicende degli ultimi sei mesi, infatti, sembrano aver avuto solo questo scopo: redimere la figura dello stilista ed elevarlo a uno standard tale da rendere realistico pensare che la giovane Logan possa trovarlo appetibile!

La storia lampo della tossicodipendenza di Steffy, la lunga vicenda del manichino ad immagine di Hope e questo (ultimo?) assaggio del triangolo delle due con Liam sono serviti solo a dimostrarci che Thomas non è pazzo e che soprattutto non è più una brutta persona. Le anticipazioni americane segnalano nel solito tono altisonante che tutti saranno colpiti dal gesto eroico compiuto da Thomas, ovvero l’aver messo Vinny con le spalle al muro una volta iniziato a sospettare che l’amico potesse aver manipolato il test di paternità, fino ad ottenere una piena confessione.

Il vecchio Thomas avrebbe potuto usare questo nuovo inganno per manipolare la situazione, mentre ora l’idea di farlo non gli è neanche passata per la testa. Ridge e Brooke lo celebreranno e… Hope inizierà a vederlo davvero con occhi e, soprattutto, con un interesse diverso?

Per ora sappiamo che Thomas continua ad amare Hope, pur avendo accettato di non essere mai ricambiato, fino a spingerla a lottare per salvare il suo matrimonio con Liam. E al momento niente lascia suggerire peraltro che Hope covi un sentimento romantico per lui. Ma le cose, si sa, possono cambiare, specie alla luce di una sincera crescita personale da parte di Thomas.

Che tra i due possa presto nascere un’intesa non intossicata da bugie ed ossessioni? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

