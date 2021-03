Steffy e Finn / Beautiful

John “Finn” Finnegan è un nome che, per quanto riguarda le puntate italiane di Beautiful, sentiremo solo tra diversi mesi ma, per chi segue le nostre anticipazioni americane, è diventato ormai familiare da tempo. Il medico, nei più recenti episodi USA, si è fidanzato con Steffy Forrester e presto avrà un figlio da lei.

Il bruciare le tappe nelle storie d’amore è ormai diventato un vizio per gli autori della soap e, in poco più di sei mesi, i due si sono subito innamorati, tanto che ora convoleranno a nozze con tanto di erede in arrivo. E, intanto, c’è stato ampio spazio anche per un tradimento da parte di lei, improvviso ed anche senza chiara spiegazione. Lo abbiamo già ampiamente scritto: fino ad ora questa relazione sembra essere stata a servizio di altri scopi, come il mostrare l’assoluta redenzione di Thomas e il continuare a giocare con le dinamiche che da una decade tengono legati Liam, Hope e la stessa Steffy.

Beautiful, anticipazioni americane: conosceremo il passato di FINN?

Ora potrebbe essere arrivato il momento della svolta, quanto meno temporanea, visto che gli spoiler annunciano che, nel nuovo capitolo della storia tra la figlia di Ridge e Finn, impareremo a conoscere meglio quest’ultimo e il suo passato.

Le new entry vengono ormai inserite per dare inizio ad istantanee schermaglie d’amore prima di iniziare a conoscere la loro personalità o il loro background, tutte cose che se sapute in precedenza, invece, forse ci farebbero apprezzare maggiormente questi nuovi personaggi e partecipare in maniera più emotiva alle loro storie d’amore…

Beautiful: FINN potrebbe essere figlio di QUINN? I rumor dagli Stati Uniti

Per quanto riguarda Finn, comunque, questa “mancanza” starebbe per essere corretta. E, sebbene inizialmente fosse stato detto che il bel dottore non sarebbe stato imparentato con nessuno (così da portare sangue veramente nuovo tra i personaggi), chissà che non abbiano cambiato già idea. Stando ad alcuni insistenti rumor (da prendere, però, solo come tali), Finn potrebbe essere figlio di un personaggio già attualmente in scena!

Quello del figlio adulto che spunta fuori dal nulla è almeno negli ultimi anni una circostanza cara agli sceneggiatori, avendo riservato questo espediente a Bill Spencer già due volte, nonché al defunto Storm Logan con l’inedita figlia Flo. In qualche modo si ritiene che ancorare un nuovo personaggio ad un clan ben piazzato nello scenario della soap lo renda più appetibile per il pubblico e maggiormente sfruttabile nelle trame, sebbene per contro porti sempre un po’ di “soffocamento” nelle dinamiche tra i volti protagonisti. Ma ad oggi questa è l’ipotesi in pole position per il futuro di Finn, che tutti a questo punto indicherebbero come figlio di… Quinn Forrester!

Beautiful: il passato di QUINN è ancora misterioso…

Escludendo l’ennesimo figlio di Bill e tutti coloro che, per ovvi motivi, possano avere legami di parentela genetica con Steffy, la Fuller è la scelta più ovvia. In molti, tra l’altro, hanno già individuato un indizio nella proposta di matrimonio di Finn a Steffy: il medico, infatti, ha donato alla futura moglie un anello appartenuto a sua madre, che lui ha conservato in attesa di trovare la donna giusta.

Sebbene non siano mai stati forniti grandi dettagli sulla famiglia di Finn, dalle sue parole si può facilmente intuire che la donna sia morta, eppure il gioiello ha fatto scattare teorie che rimandano proprio alla designer. Ricordiamo che Quinn ebbe Wyatt poco più che ragazzina, dopo essere fuggita a Las Vegas quando Bill le diede dei soldi affinché abortisse. Potrebbe aver avuto un figlio prima o dopo, dato in adozione per motivi economici? Oppure potrebbe entrarci sua madre, che non abbiamo mai conosciuto, ma di cui lei ha sempre detto di aver avuto terrore (al punto dal pensare di essere odiata dalla stessa donna che l’aveva partorita)?

Il fatto che ancora oggi sappiamo così poco del passato di Quinn lascia ampio spazio per rivelazioni come queste. Vedremo se qualcuno si è avvicinato alla verità, ma, anche se fosse, che Finn sia figlio o no di Quinn cosa cambierebbe a livello di potenziali trame? L’armadio degli scheletri di Quinn meriterebbe ben altri segreti…

Intanto, “curiosamente”, le anticipazioni segnalano la ricomparsa di Quinn sulle scene nelle prossime puntate americane: la signora Forrester mancava dal video da un bel po’ di tempo, da quando si erano risolte le tensioni tra lei ed Eric causate dall’astio e dalle manovre della designer ai danni di Brooke. Con lei si rifarà viva anche Shauna Fulton, che al contrario (sebbene solo di recente) si era già palesata agli occhi del telespettatori quando sua figlia Flo è stata riaccolta dalle zie Logan.

