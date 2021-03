Sanem e Ceycey / Daydreamer (Foto di: GLOBAL TELIF HAKLARI YAPIMCILIK TIC. A.S.)

Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di lunedì 15 e martedì 16 marzo 2021 su Canale 5:

Per Leyla ed Emre, i tempi sono maturi: i due decidono che è arrivato il momento di avere un figlio e di cambiare abitazione, trovando quindi una casa tutta per loro.

La decisione di Emre e Leyla getta nello sconforto i genitori di quest’ultima.

Proposta nuziale in arrivo: Yigit chiede a Sanem di sposarlo, ma lei, aiutata da Cengiz e da Muzaffer, preferisce prendere tempo…

Mihriban conduce la figlia di Cansu da Sanem e le chiede di farle da babysitter, ma in realtà è solamente uno stratagemma per far sì che Can e Sanem possano restare un po’ da soli.

