Sanem e Can di Daydreamer, le ali del sogno / Foto di: GLOBAL TELIF HAKLARI YAPIMCILIK TIC. A.S.

Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di mercoledì 17 e giovedì 18 marzo 2021 su Canale 5:

Can e Sanem provano a riavvicinarsi. Can incarica un detective di indagare su Yigit; intanto Aziz, Mihriban, Muzaffer, Deren e Ceycey cercano di “spiare” lui e Sanem, con la speranza che i due possano essere di nuovo una coppia.

Yigit pensa che Can stia di nuovo per partire e ne parla a Sanem, che subito corre sulla barca di Can restandone “prigioniera”. In realtà la “partenza ” di Can serviva solo a vendere la barca.

Ormai a corto di creme, Bulut è dispiaciuta che Deren abbia buttato via quelle recuperate dalla signora Ceren; ora i due, vista l’assenza di Sanem (che è sulla barca), decidono di produrle in proprio.

Yigit va dalla signora Ceren e propone al marito di denunciare per difetto d’igiene gli ospiti della tenuta di Mihiriban. Tutto ciò avviene mentre Leyla e Emre invitano Mihiriban, Aziz, Mevkibe e Nihat a una lezione di tango, osservati da lontano da Huma.

