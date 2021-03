Can e Sanem / Daydreamer, le ali del sogno

Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di venerdì 19 e lunedì 22 marzo 2021 su Canale 5:

Can e Sanem si trovano in barca insieme e le riserve della ragazza vengono gradualmente sciolte dalla forzata vicinanza…

Sanem, dopo una battuta di pesca e un pranzo leggero, finisce per chiede scusa a Can per aver cercato in qualche modo di cambiarlo quando ancora stavano insieme. Can, colpito dalle parole di Sanem, si scusa anche lui e così fanno pace con il loro passato.

Can e Sanem, che sono sempre sulla barca, non sanno quello che sta accadendo alla tenuta: il marito di Ceren ha denunciato la Fikri Harika per produzione e vendita di creme contraffatte!

