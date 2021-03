SANEM / DayDreamer

Non tutte le coppie che si formeranno nelle ultimissime puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno avranno un lieto fine. Tra queste ci sarà anche la coppia formata da Mihriban Tayfuni (Sevinc Erbulak), la storica fidanzata di Aziz Divit (Ahmet Somers), il padre di Can (Can Yaman) ed Emre (Birand Tunca).

I due, dopo aver ripreso la loro relazione, interrotta a causa delle intromissioni di Huma (Ipek Tenolcay), si troveranno infatti ad attraversare una profonda crisi, dalla quale non usciranno purtroppo indenni.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: ecco perché Aziz e Mihriban entreranno in crisi

Come abbiamo già segnalato nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, tutto prenderà il via quando Aziz noterà che Mihriban e Huma continuano a discutere e a farsi dispetti come se fossero ancora due ragazzine. Vista l’infezione ai polmoni che avrà appena curato, il Divit Senior non riuscirà a sopportare gli argomenti così “frivoli” delle due donne, tant’è che discuterà in più di un’occasione con la Tayfuni (arrivando a scegliere addirittura di allontanarsi per un po’ da lei).

In un periodo di profonda crisi, Azizi prenderà dunque una decisione shock: trasferirsi a Istanbul, troncando di fatto la sua storia d’amore con Mihriban. Quest’ultima, ovviamente, non prenderà la notizia nel migliore dei modi e si sfogherà con Sanem (Demet Ozdemir).

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Mihriban delusa dall’atteggiamento di Aziz

Eh sì: approfittando di un momento in cui Sanem le chiederà un consiglio su come agire al fine di fare ritrovare la memoria a Can, Mihriban si sfogherà con la giovane e sottolineerà che non riesce ad accettare l’idea di essere stata lasciata, per la seconda volta e a causa dei dissidi con Huma, dall’unico uomo che abbia mai amato in tutta la sua vita.

Visibilmente addolorata, la Tayfuni riterrà quindi che il destino si sia preso gioco di lei per l’ennesima volta, facendole credere di avere un futuro possibile con il Divit.

Tuttavia, invece di prendersela con l’uomo per la sua eterna indecisione, Mihriban sfogherà tutta la sua frustrazione su Huma e farà presente a tutti i suoi conoscenti che non vuole sentire mai più il suo nome. D’altro canto, anche la “legittima” signora Divit non se la passerà meglio…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: anche Huma inviperita da Aziz

Nello specifico, Huma scoprirà infatti da Emre e Leyla (Oznur Serceler) che Aziz ha lasciato Istanbul per trascorrere un periodo di tempo indeterminato a Amsterdam e non si capaciterà di come l’ex marito non le abbia voluto rivolgere nemmeno un saluto. Ovviamente, anche la signora identificherà un’unica responsabile di quello che è successo: Mihriban!

Insomma, nonostante la repentina partenza di Aziz, non è affatto detto che Huma e Mihriban abbiano finito di discutere.