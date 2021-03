BULUT e DEREN / Daydreamer

Daydreamer – le ali del sogno, anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 22 a sabato 27 marzo 2021: Deren, Ceycey, Muzaffer e Deniz vengono portati via dalla polizia, sarà Bulut a farli scarcerare. L’uomo si presenta in completo elegante dal commissario di polizia dichiarandosi l’avvocato del gruppo e presentando i documenti che dimostrano la loro innocenza, consentendone la liberazione.

Sanem e Can tornando alla tenuta vengono a sapere dell’irruzione della polizia a seguito della denuncia di Cemal. Sanem è distrutta perché, dopo aver messo l’anima nella produzione delle creme, è costretta dalla polizia a fermare la produzione, con il rischio che Cemal si appropri del marchio.

Mihriban e Aziz, si presentano a casa di Cemal e lo accusano di essere un ladro e quest’ultimo, sotto consiglio di Yigit, manda tre dei suoi uomini alla tenuta a minacciarli che, se non ritireranno la denuncia, passeranno dei guai; l’intervento di Can li mette però in fuga. Emre, che attualmente è disoccupato, va in un autosalone per vendere la sua macchina e si propone con il titolare come venditore, ottenendo il posto.

Sanem decide di allontanarsi per un periodo da Yigit e di sospendere momentaneamente la promozione del libro. La creazione della nuova società va a gonfie vele, ma i ragazzi si trovano a fronteggiare i primi problemi economici; non ci sono fondi sufficienti per portare avanti al meglio l’impresa. Can si offre di finanziare la società ma Sanem rifiuta.

Can si offre di finanziare la società ma Sanem rifiuta. In alternativa propone a Can di diventare socio e quest’ultimo accetta di buon grado. Deren organizza un grande party per inaugurare la società e a fine serata Sanem e Can si ritrovano a parlare del loro futuro: saranno in grado di essere buoni soci? Alla fine Can aspetta che Sanem si addormenti per prenderle di nascosto il suo anello.

All’ossessiva ricerca della sua collana, Sanem provoca l’insofferenza della squadra che sta lavorando alla creazione del marchio legato alle sue creme. Trovato il logo, si procede a sceneggiare uno spot. Un “fangoso” incidente occorso a Deren e la solita idea balzana di Muzaffer suggeriscono a Sanem di mettere al centro dello spot Deren stessa, nel ruolo della regina Cleopatra.

