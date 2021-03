Can e Sanem di Daydreamer

L’amore non è bello se non è litigarello. È questa la frase con cui si può descrivere il rapporto tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir), i protagonisti assoluti di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Tuttavia, la storia dei due verrà presto messa alla prova, visto che l’uomo perderà la memoria in seguito ad un rovinoso incidente stradale. Un escamotage che darà modo a Sanem di mostrare una grande gelosia, scopriamo insieme per quale ragione…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Can non ricorda più chi sia Sanem

Le anticipazioni indicano che l’incidente avverrà lo stesso giorno in cui Can e Sanem, dopo essersi riappacificati, erano intenzionati a fare un viaggio nelle isole Galapagos della durata di due anni. Da un lato la Aydin uscirà indenne dallo scontro con un’altra automobile, dall’altro il Divit starà per un mese in coma, al termine del quale non ricorderà cosa gli è accaduto negli ultimi tempi e penserà addirittura di essere ancora fidanzato con Polen (Kimya Gokce Aytac).

Dopo diversi tentativi di farlo “rinsavire”, durante i quali gli regalerà addirittura il libro che racconta il loro amore, Sanem sembrerà arrendersi all’idea di essere stata dimenticata da Can. Quest’ultimo, dal canto suo, inizierà a sospettare che non vuole ricordare la ragazza perché, in quel caso, dovrebbe sopportare nuovamente il dolore di averle fatto del male. Una consapevolezza che raggiungerà quando la Aydin, al termine di uno scontro, sottolineerà di essere stata ricoverata in una clinica psichiatrica a causa sua quando, l’anno prima, l’ha lasciata all’improvviso.

Ad ogni modo, una new entry scombussolerà tutto quanto…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Sanem gelosa di Aisha. Ecco chi è.

Eh sì: vi anticipiamo che bisognerà fare particolare attenzione alla figura di Aisha, una ragazza affascinante che si troverà a collaborare con Can e Sanem poiché nipote dell’uomo che ha acquistato il brevetto per le creme della Aydin (lo stesso, insomma, che ha poi permesso alla donna di rientrare in possesso del palazzo della Fikri Harika).

In pratica, il dirigente commissionerà all’agenzia tutta la campagna pubblicitaria dei prodotti, puntando sul fatto che Sanem, avendole create, sa esattamente come far breccia nel cuore dei compratori per convincerli ad acquistare le creme.

In ogni caso, la nostra protagonista non potrà fare a meno di provare una profonda gelosia per Aisha, che sembrerà innescare le simpatie di Can sia per l’amore che mostrerà nei riguardi dello sport e sia per il suo stile di vita “selvaggio” e anticonformista.

I due avranno infatti la passione per i viaggi ed entreranno immediatamente in sintonia, cosa che Sanem non potrà sopportare sopratutto per via dell’amnesia del Divit.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Leyla combina un pasticcio

Di lì a poco, come facilmente prevedibile, Sanem cercherà di fare di tutto per impedire a Can e Aisha di stare insieme, dando inizio ad una serie di situazioni esilaranti e divertenti. Le stesse in cui, purtroppo, cadrà anche Leyla (Oznur Serceler) che, per giustificare l’assenza del Divit e della sorella alla Fikri Harika, mentirà e pur di non perdere la commissione farà sapere al nuovo “cliente” che i due stanno cercando un direttore italiano rinomato per cercare di convincerlo a girare lo spot per lui.

Resta quindi da capire come Leyla riuscirà a mantenere in piedi questa enorme bugia… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

