Sanem / Daydreamer

Prima di coronare il suo amore con Can Divit (Can Yaman), la giovane Sanem Aydin (Demet Ozdemir) dovrà affrontare un’ultima grande difficoltà, che la porterà a prendere la sofferta decisione di lasciare la tenuta di Mihriban (Sevinc Erbulak). Nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno, la nostra protagonista sarà infatti stanca di sforzarsi di far recuperare la memoria a Can, tant’è che ad un certo punto getterà la spugna e vorrà tornare a stare a casa di mamma Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e papà Nihat (Berat Yenilmez). Vediamo quindi in che modo si arriverà a questa svolta…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: ecco perché Can perderà la memoria

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Can perderà la memoria in seguito ad un incidente stradale, che avverrà proprio nel giorno in cui lui e Sanem stavano per partire alla volta delle Galapagos dopo essersi rappacificati. Fatto sta che, dopo un mese passato in coma, il Divit non avrà più alcun ricordo dei suoi ultimi due anni di vita, cosa che non gli permetterà di avere memoria della sua travagliata relazione con Sanem.

Ad ogni modo, la ragazza non si arrenderà di fronte a questa problematica e, con i soldi ricevuti appena venderà il brevetto per la produzione delle sue creme, riacquisterà il vecchio palazzo della Fikri Harika nella speranza che Can possa ricordarsi di lei. Tuttavia, anche questa mossa della Aydin non produrrà gli effetti sperati…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Sanem vuole mettere distanza tra lei e Can

Eh sì: vi anticipiamo infatti che Can comincerà a cambiare atteggiamento nei riguardi di Sanem, mostrandosi più carino e vicino a lei, soltanto una volta che terminerà di leggere il libro in cui la donna ha raccontato la loro storia d’amore. Una richiesta dell’uomo farà così capire alla nostra “eroina” che è probabilmente arrivato il momento di mettere distanza tra lei e il suo amato.

Nello specifico, la consapevolezza arriverà nell’istante in cui Can proporrà a Sanem di trascorrere una giornata in mezzo alla natura. In poche frazioni di secondi, la Aydin arriverà così a pensare che la volontà del Divit di trascorrere del tempo con lei sia dovuta al fatto che si sente in colpa nei suoi riguardi per averla dimenticata (questo pensiero affiorerà infatti quando il pubblicitario ammetterà di aver letto tutto il romanzo della ragazza). Dì lì a poco, Sanem prenderà dunque una decisione…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Sanem torna dai genitori

Dopo aver preparato le valigie, Sanem saluterà Mihriban e si rifugerà a casa dei suoi genitori, ai quali comunicherà di aver deciso di ricostruire la sua vita ripartendo dal suo quartiere. Da quel giorno, la Aydin eviterà quindi di recarsi alla Fikri Harika, ciò per non incontrare ovviamente Can, e ricomincerà a lavorare nella bottega di generi alimentari di papà Nihat.

Ma come reagirà Can appena scoprirà le ultime decisione di Sanem? Se ne starà a guardare o reagirà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.