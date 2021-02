Quando i problemi sembreranno essere soltanto un lontano ricordo, il destino si accanirà nuovamente contro Sanem Aydin (Demet Ozdemir) e Can Divit (Can Yaman). Nelle prossime puntate italiane, i due protagonisti di Daydreamer – Le Ali del Sogno verranno infatti coinvolti in un drammatico incidente d’auto, che avrà delle conseguenze davvero non da poco. Scopriamo insieme quali…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can e Sanem tornano insieme!

Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando Yigit (Utku Ates) verrà smascherato e deciderà di lasciare per sempre Istanbul per tornare in Canada. A quel punto, Can e Sanem capiranno di non poter stare più lontani l’uno dall’altra e decideranno di rimettersi insieme. Per rinnovare il loro rapporto, i piccioncini penseranno inoltre di trascorrere ben due anni lontani dalla Turchia, al fine di fare un viaggio insieme in barca e raggiungere così le isole Galapagos, la dimora degli Albatros (l’uccello preferito della Aydin che ha segnato simbolicamente l’inizio della sua storia con il Divit).

In ogni caso, gli innamorati dovranno fare i conti con la reticenza di Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez) ad accettare la ripresa della loro relazione: i genitori di Sanem ricorderanno infatti che la ragazza ha passato diversi mesi in una clinica quando, l’anno prima, è stata mollata da Can e non daranno il loro consenso né per il viaggio biennale, né tanto meno per un eventuale matrimonio.

Nonostante ciò, la Aydin deciderà di andare avanti per la sua strada, andando incontro ad una sorte infausta…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: incidente d’auto per Can e Sanem!

Eh sì: nel giorno previsto per la partenza, Can vorrà fare un ultimo distensivo nei confronti di Mevkibe e Nihat e si preparerà ad accompagnare Sanem da loro per permetterle di salutarli. Il tragitto in macchina sarà però drammatico per la coppia visto che, a causa di un momento di distrazione del ragazzo, un camion di grosse misure finirà contro di loro. Da un lato Sanem se la caverà con qualche graffio e un collare da portare, dall’altro Can non riuscirà a riprendere conoscenza per via di un problema cerebrale riportato… e passerà più di un mese in coma!

Quando tutti penseranno che non riuscirà a riprendersi, il Divit si risveglierà ma ciò porterà ad un altro grande dispiacere per Sanem, visto che l’uomo non avrà affatto ricordo di chi sia: Can, infatti, avrà perso i ricordi a partire dal quarantesimo anniversario della Fikri Harika, ossia il giorno in cui si sono conosciuti e scambiati un bacio per errore…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Can non ricorda chi sia Sanem!

Appena aprirà gli occhi, Can chiederà infatti ai genitori Aziz (Ahmet Somers) e Huma (Ipek Tenolcay) ed al fratello Emre (Birand Tunca) dove sia finita Polen (Kimya Gokce Aytac), sottolineando non avere affatto idea di chi sia Sanem (visto che penserà addirittura che possa essere un’infermiera).

Tuttavia, la Aydin non si rassegnerà nemmeno di fronte a quest’altra insidia, tant’è che starà notte e giorno vicino a Can e si farà venire in mente un’idea per cercare di fargli ritornare quanto prima la memoria!

Grazie ad un’offerta di un imprenditore, che acquisirà ad un prezzo elevatissimo il brevetto delle sue creme, Sanem si accorderà con Aziz per rilevare il vecchio palazzo dell’ormai fallita Fikri Harika, con il chiaro intento di riaprirla e dare nuovamente vita ad un luogo simbolico della sua storia d’amore con Can. Resta quindi da capire se questo piano andrà per il verso giusto oppure se rappresenterà l’ennesima delusione per la fanciulla… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

