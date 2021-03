Leyla / Daydreamer

Nonostante sia uscita di scena già da qualche mese, i telespettatori italiani di Daydreamer – Le Ali del Sogno sentiranno nuovamente parlare dell’arrivista Aylin (Sevcan Yasar). Anche se non riapparirà effettivamente in scena, il pensiero della cattiva influenzerà Emre Divit (Birand Tunca), che ad un certo punto temerà che la moglie Leyla Aydin (Oznur Serceler) possa diventare come lei. Vediamo insieme per quale ragione…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: la Fikri Harika e lo campagna per le creme Sanem

In base a quanto segnalato dalle anticipazioni, la storyline si verrà a creare nel momento in cui Sanem (Demet Ozdemir) riacquisterà il vecchio palazzo della Fikri Harika, cedendo in cambio il brevetto per la distribuzione delle sue creme.

La ragazza agirà in tal modo in seguito all’incidente automobilistico nel quale Can Divit (Can Yaman) perderà la memoria. La sua speranza sarà infatti quella di riportare l’uomo sul suo vecchio posto di lavoro, in modo tale da riaccendere in lui il ricordo del loro amore.

Tuttavia, in seguito a diverse peripezie, Can e Sanem rischieranno di far fallire l’agenzia pubblicitaria prima ancora che la stessa risorga: ad esempio, il nuovo proprietario delle creme chiederà loro di realizzare la campagna pubblicitaria per il lancio delle stesse, ma l’azienda non riuscirà ad andare avanti nel suo proposito.

A compromettere definitivamente il piano penserà l’ultimo arrivato Selim, che finirà per litigare con l’acquirente dopo essere ingaggiato per fingere di essere il regista italiano Arturo Capello, un uomo inesistente che Leyla si inventerà di punto in bianco quando la sorella e il cognato non si presenteranno a un importante appuntamento di lavoro.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Leyla comincia a infrangere le regole

Tutto questo a che cosa porterà?

Come abbiamo già lasciato intendere, i telespettatori dovranno stare attenti alle mosse di Leyla. Messa a capo del progetto, la ragazza non vorrà fallire e perderà decisamente la bussola quando il cliente valuterà altre offerte e si rivolgerà ad un’agenzia concorrente. Scoperto da Deren (Tumge Kumral) che la campagna della “concorrenza” è stata messa nelle mani dell’ex collega Aysel, Leyla farà di tutto per agganciare la donna ed arriverà addirittura a causarle un piccolo graffio nella macchina pur di parlare con lei e offrirle un improvvisato caffè.

Da un lato Aysel si renderà presto conto che la signora Divit si è messa in contatto con lei soltanto per estorcerle delle informazioni sul suo lavoro e tentare di ingannarla, dall’altro Leyla non si arrenderà di fronte al primo intoppo e setaccerà i suoi profili social fino a scoprire un suo appuntamento con un amante. A quel punto, Aysel sarà costretta a piegarsi all’inaspettato ricatto di Leyla, che pretenderà di avere la chiavetta USB del progetto per non mandare in cambio alcune foto compromettenti al marito della rivale.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Emre ha paura che Leyla stia diventando come Aylin

Neanche a dirlo, le azioni di Leyla preoccuperanno Emre. Non appena riuscirà a riunire tutti i tasselli del puzzle, l’uomo rifiuterà di spiare la campagna degli avversari (esattamente come Can) e affronterà la moglie, specificando che è assolutamente scorretto quello che ha fatto. Non rendendosi conto della gravità, Leyla però se la prenderà a sua volta con il marito, ribadendo che è l’unica che si sta davvero preoccupando per le sorti della Fikri Harika, persino “sporcandosi le mani” quando è necessario.

Tali discorsi faranno riaffiorare in Emre il ricordo di Aylin e resta quindi da capire se tali ragionamenti di Leyla saranno attribuibili ad un periodo di stress oppure se la ragazza si starà davvero “trasformando” in nome del business. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.