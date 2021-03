SELIM / Daydreamer

Negli ultimi episodi di Daydreamer – Le Ali del Sogno, i telespettatori italiani avranno modo di conoscere Selim, un vecchio amico di Aziz (Ahmet Somers), Huma (Ipek Tenolcay) e Mihriban (Sevinc Erbulak) che si farà notare per via di alcune stranezze. La sua presenza, insomma, non passerà inosservata ai tanti fan della telenovela. Scopriamo insieme perché…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: ecco chi è Selim

Le anticipazioni indicano che Selim si farà vivo a Istanbul proprio qualche giorno prima della partenza di Aziz. Quest’ultimo, come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri precedenti post, deciderà infatti di andare via perché non riuscirà a sopportare i continui litigi tra l’ex moglie Huma e la nuova “fidanzata” Mihriban. Il padre di Can (Can Yaman) ed Emre (Birand Tunca) metterà infatti distanza con tutti quanti e si trasferirà ad Amsterdam per un periodo di tempo indeterminato.

Dì lì a poco, dato che saranno rimaste senza un uomo per cui litigare, Huma e Mihriban cominceranno a frequentare entrambe Selim. La prima, in più di un’occasione, stabilirà dei veri e propri appuntamenti con lui, la seconda manterrà sempre un atteggiamento amichevole e non farà altro che confidarsi con lui per come ha perso Aziz. In ogni caso, bisognerà fare particolare attenzione a quello che comincerà a fare Selim…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Selim è un truffatore?

Oltre a rischiare di far saltare un affare di Can e Sanem (Demet Aziz) alla Fikri Harika, Selim darà l’impressione di essere un vero e proprio bugiardo nel momento in cui, in vista di una cena, si presenterà da Huma senza il prestigioso furgoncino con il quale era arrivato in città. Di fronte alla domanda della donna, l’uomo sottolineerà di averlo dovuto portare dal meccanico a causa di un guasto improvviso, ma le sue evidenti menzogne continueranno…

Vi anticipiamo infatti che, in seguito ad una bella mangiata al ristorante nella quale non mancheranno piatti prelibati e costosi, Selim farà finta di aver perso il portafogli nel furgoncino e, per dare veridicità a quelle parole, improvviserà una telefonata con il meccanico. Il risultato? Alla fine, sarà Huma a pagare il conto!!! Comunque sia, la new entry darà il peggio di sé il giorno successivo…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Selim chiede soldi a Mihriban

Eh sì: incurante di quanto successo nemmeno ventiquattro ore prima con Huma, Selim si presenterà da Mihriban e le chiederà un grosso prestito! A quel punto, la donna riporterà alla mente alcuni soldi che l’uomo le deve ancora, ma sceglierà comunque di aiutarlo precisando che la loro amicizia è più importante di qualsiasi somma.

In ogni caso, quelle parole non sembreranno fare centro sui sensi di colpa di Selim, tant'è che – non appena lascerà l'abitazione dell'amica – telefonerà ad una misteriosa donna e, con fare compiaciuto, le svelerà di aver appena ottenuto del denaro che permetterà loro di vivere serenamente per più di un anno! Le mosse di Selim non saranno però finite qui…