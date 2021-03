GRANDE FRATELLO VIP, stasera la finale! Chi vincerà?

Grande Fratello Vip, la striscia quotidiana prima de Il segreto

Ci siamo, è il grande giorno. Questa sera (1° marzo) andrà in onda su Canale 5 l’attesissima finale del Grande Fratello Vip, che chiuderà i battenti dopo un’edizione record durata 169 giorni, la più lunga della storia del reality show.

A contendersi la vittoria finale e il montepremi di ben centomila euro saranno sicuramente la showgirl brasiliana Dayane Mello e l’ex tronista di Uomini e Donne Pierpaolo Pretelli. A questi due si aggiungerà uno tra il modello Andrea Zelletta e l’influencer Tommaso Zorzi, che al televoto si contenderanno l’”ultimo posto in paradiso”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Quello del GF Vip di quest’anno è stato un percorso intenso, ricco di sorrisi ma anche di lacrime, che ha tenuto incollato il pubblico davanti ai teleschermi per più di cinque mesi. Tanti i vincitori morali di questa stagione, che ha donato agli italiani momenti di spensieratezza in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo.

Non mancheranno le sorprese questa sera, come già anticipato nella scorsa puntata. Oltre all’annunciata sigla speciale, che ripercorrerà la storia del programma in pochi minuti, i telespettatori assisteranno a inaspettati colpi di scena, che rappresenteranno la ciliegina sulla torta di questa straordinaria quinta edizione del reality show più spiato d’Italia.

Appuntamento dunque alle ore 21.45 su Canale 5 per l’ultima puntata del Grande Fratello VIP. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.