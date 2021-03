MANUELA / Il segreto

Alcuni “propositi” omicidi caratterizzeranno le ultime puntate italiane de Il Segreto, dando inizio ad una serie di colpi di scena che manterranno i telespettatori con il fiato sospeso. Al centro della scena in questo caso sarà la psicopatica Begoña Solozabal (Blanca Oteyza), che riverserà tutta la sua ira sulla povera domestica Manuela Sanchez (Almudena Cid), a suo dire interessata a “sedurre” il marito Ignacio (Manuel Regueira) per rubarglielo. Una convinzione del tutto errata, che spingerà la borghese a tentare di uccidere la sottoposta…

Il Segreto, news: Begoña butta già Manuela dalle scale

Come segnalato dalle anticipazioni che abbiamo riportato in precedenza, Begoña discuterà in maniera piuttosto accesa con Manuela, motivo che la porterà a buttarla giù dalle scale della villa. A quel punto, la Solozabal chiamerà i soccorsi soltanto quando si sarà convinta erroneamente della morte della governante, ma la figlia Marta (Laura Minguell) noterà che invece ancora respira e si rivolgerà immediatamente al dottor Clemente, che raccomanderà a tutti quanti di sorvegliare Manuela giorno e notte.

Anche in questo caso, Begoña si giocherà un asso nella manica e, facendo leva sul suo precario equilibrio mentale, convincerà la secondogenita Rosa (Sara Sanz) ad aiutarla a sbarazzarsi della Sanchez. Come? Soffocandola con un cuscino durante il suo turno di sorveglianza. Fortunatamente, il proposito delle due “pazze” non andrà in porto, ciò perché Manuela si risveglierà proprio mentre staranno per assassinarla. Da quel momento, bisognerà quindi osservare con attenzione ogni mossa dell’aggredita…

Il Segreto, spoiler: Manuela rivela a Encarnacion che Begoña ha cercato di ucciderla!

Eh sì: Manuela non accuserà immediatamente Begoña della sua caduta dalle scale e, non menzionando nemmeno la litigata con lei, farà sapere ad Ignacio e a Marta, Rosa e Carolina (Berta Castañé) di essere semplicemente inciampata a causa di un imprecisato malore. Tuttavia, sarà chiaro fin da subito che l’inserviente starà mentendo e tale dubbio troverà conferma quando Encarnacion (Arantxa Aranguren) andrà a farle visita.

Dopo essersi lasciata andare ad un disperato pianto, Manuela rivelerà infatti all’amica che è stata Begoña a tentare di ucciderla, ma sottolineerà che non vuole lasciare la villa per non esporre i Solozabal alla follia sempre più evidente della donna. Nello specifico, la Sanchez sentirà infatti di voler proteggere Marta, Rosa e Carolina, che considera delle figlie, e dichiarerà di volersi impegnare per smascherare la donna agli occhi di Ignacio.

Il Segreto, trame: Manuela sul punto di rivelare a Ignacio la verità?

In ogni caso, la volontà di Manuela di “insabbiare” ciò che fa fatto Begoña sembrerà venire meno quando Ignacio si recherà nella sua stanza per farle visita. In quel preciso istante, la donna darà infatti l’impressione di non voler più mentire… ma effettivamente parlerà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

