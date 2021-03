MARTA / Il segreto

La scoperta di non essere il padre del bambino che Marta (Laura Minguell) porta in grembo farà letteralmente impazzire Ramon Solozabal (Pablo Gomez-Pando) nelle puntate finali de Il Segreto; oltre ad essere profondamente geloso del cognato Adolfo de los Visos (Adrian Pedraja), l’ingegnere riverserà tutta la frustrazione sulla consorte, motivo per cui comincerà a picchiarla. La tragedia è dunque all’orizzonte…

Il Segreto, news: Ramon picchia Marta…

Le anticipazioni indicano che, quando ormai mancheranno pochi episodi al termine della telenovela, una discussione tra Ramon e Marta finirà in maniera tragica. In seguito all’ennesimo colpo ricevuto, la Solozabal perderà infatti letteralmente i sensi, cosa che spingerà l’uomo a correre nel salone della villa in cerca di aiuto, incurante del fatto che, agendo in tale maniera, chiunque si accorgerà del male che ha fatto alla moglie.

La domestica Manuela (Almudena Cid) si renderà immediatamente conto di quanto è accaduto ed ordinerà a Ramon di starle lontano e non avvicinarsi a Marta per nessun motivo, dall’altro la povera ragazza comincerà a perdere sangue dal ventre, cosa che renderà indispensabile l’intervento del dottor Clemente (Daniel Reyes).

Sarà allora che il medico dovrà dare a Marta una brutta notizia…

Il Segreto, spoiler: Marta perde il bambino

Eh sì: anche se riuscirà a salvare la vita della paziente, il dottor Clemente non potrà fare nulla per evitare che Marta perda il bambino che aveva in grembo. Ovviamente la donna resterà sotto shock all’idea di aver perso il frutto del suo amore con Adolfo, cosa che costringerà lo specialista a somministrarle un calmante per evitare che possa farsi ulteriormente del male.

In ogni caso, Marta potrà contare sulla vicinanza di papà Ignacio (Manuel Regueiro) e mamma Begoña (Blanca Oteyza), che avrà fin da subito il sentore che la sua primogenita sia stata picchiata da Ramon. Tale dubbio la spingerà a confrontarsi con la figlia, al fine di chiederle senza mezzi termini se il marito abbia avuto un ruolo nell’aborto che ha subito.

Il Segreto, trame: Begoña scopre che Ramon ha picchiato Marta!

A questo proposito, vi anticipiamo che Marta sceglierà di essere completamente sincera con Begoña, alla quale confesserà di stare subendo da diverso tempo le angherie di Ramon.

L’ammissione, tra l’altro, arriverà proprio quando il giovane Solozabal farà perdere le sue tracce, probabilmente poiché in preda ai sensi di colpa per quello che ha fatto alla moglie.

