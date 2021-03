Donna Francisca / Il segreto

Nelle ultime puntate de Il Segreto, la perfida Francisca Montengro (Maria Bouzas) entrerà in crisi per via di una richiesta del marito Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra). Quest’ultimo, catatonico da diversi mesi, esprimerà infatti il desiderio di morire, al fine di non essere più un “peso” per tutti i suoi cari. Una richiesta che la donna, ovviamente, non vorrà rispettare. Vediamo insieme perché…

Il Segreto, trame: Raimundo, catatonico, trova il modo di comunicare con Francisca

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete che Francisca si renderà conto del fatto che Raimundo reagisce agli stimoli esterni, motivo per cui comincerà a comunicare con lui attraverso un abbecedario. In pratica, l’Ulloa Senior sbatterà gli occhi ogni volta che il dito della Montenegro si deve fermare su una lettera dello stesso, per consentirle così di formare le frasi che vuole dirle.

In un primo momento, Raimundo ribadirà alla consorte di non avere mai smesso di amarla, ma all’improvviso si mostrerà scostante nei suoi riguardi e le farà sapere di essere triste per le cagionevoli condizioni di salute in cui versa.

Da un lato Francisca, supportata da Emilia (Sandra Cervera), Matias (Ivan Montes) e Marcela (Paula Ballesteros), tenterà di far comprendere a Raimundo che, presto o tardi, troverà un medico che riuscirà a curarlo e a farlo ritornare l’uomo di prima, dall’altro l’ammalato avrà un atteggiamento sempre più insofferente e deciderà di fare alla moglie una richiesta alquanto “scomoda”.

Il Segreto, spoiler: Raimundo chiede a Francisca di aiutarlo a morire!!

Eh sì: sempre utilizzando il metodo dell’abbecedario, Raimundo svelerà a Francisca di essere ormai stanco della sua condizione da invalido e le chiederà di aiutarlo a morire. Neanche a dirlo, la Montenegro rigetterà immediatamente la richiesta del suo sposo e, al fine di mostrargli tutto il suo dissenso, arriverà addirittura a “punirlo”. Come? Isolandolo in una delle stanze della nuova abitazione, affinché possa riflettere meglio.

Dopo ciò, Francisca dirà subito ad Emilia quanto è successo e si farà promettere che non aiuterà per nessun motivo il padre ad andare avanti col suo folle proposito.

A quel punto, la Ulloa ribadirà alla “matrigna” che non riuscirebbe mai ad uccidere il suo stesso padre, motivo per cui le giurerà che lotteranno insieme affinché Raimundo possa ritrovare in cuor suo una piccola speranza di guarigione.

Il Segreto, news: Emilia chiede a Matias e Marcela di non aiutare Raimundo!

Ovviamente, Emilia e Francisca ragioneranno approfonditamente sul da farsi e valuteranno l’ipotesi che Raimundo, dato il loro rifiuto, potrebbe domandare a Matias e a Marcela di mettere fine alla sua esistenza. La stessa Emilia parlerà dunque con il figlio e la nuora, che le prometteranno di non muovere un dito per aiutare l’anziano a passare a miglior vita.

Insomma, l’Ulloa Senior non avrà apparentemente nessuno dalla sua parte e quindi… come si concluderà la questione? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

