Isola dei famosi 2021

Dopo il grande successo della prima puntata, ritorna giovedì 18 marzo l’appuntamento bisettimanale con L’isola dei famosi, che si prepara ad accogliere nel cast quattro nuovi concorrenti. Come sempre al timone del programma ci sarà la simpaticissima Ilary Blasi, che sarà coadiuvata in studio dagli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi (e in collegamento telefonico anche Elettra Lamborghini, ancora in quarantena a causa della sua positività al Covid-19).

In Honduras sono pronti a unirsi agli altri naufraghi Beppe Braida, Brando Giorgi, Valentina Persia e Mireya Stabile. Non finiscono qui i colpi di scena della puntata, visto che nella stessa serata il pubblico da casa, tramite il televoto, decreterà chi tra Drusilla Gucci e il Visconte Federico Guglielmotti dovrà abbandonare definitivamente il reality show. Per i concorrenti rimasti in gioco sarà poi la volta di una prova di coraggio che consentirà al vincitore di ottenere l’immunità dalla nomination, garantendosi la permanenza nel reality per un’altra settimana.

Non mancheranno i collegamenti con l’inviato Massimiliano Rosolino, che ci mostrerà i progressi dei vip in questi primi giorni da naufraghi. Spazio anche alla vicenda di Ubaldo Pantani e Fariba Tehrani, i due anti-naufraghi continuati a Parasite Island che cercheranno tra mille insidie di guadagnarsi l’accesso all’isola principale. Ad aiutarli in questa missione sarà il judoka ed ex concorrente dell’isola dei famosi Marco Maddaloni.

Appuntamento quindi a domani in prima serata su Canale per una nuova puntata della quindicesima edizione dell’isola dei famosi. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.