L’isola dei famosi: anticipazioni 25 marzo, arriva ANDREA CERIOLI

L'isola dei famosi 2021 / Cast conduttori (foto Mediaset)

Prosegue su Canale 5 l’appuntamento bisettimanale con l’edizione 2021 dell’Isola dei famosi, con una nuova puntata che vedremo stasera in prime time e che si caratterizzerà per l’arrivo in Honduras di un nuovo concorrente, volto già noto al pubblico. Ecco le anticipazioni ufficiali:

Giovedì 25 marzo in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Grande protagonista di questa puntata il pubblico da casa che, attraverso i social, potrà prendere una importantissima decisione per le sorti dei naufraghi.

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai Buriños e ai Rafinados di aggiudicarsi vantaggi da sfruttare sull’Isola. Uno dei premi in palio è il nuovo naufrago Andrea Cerioli.

Due i concorrenti al televoto: chi tra Francesca Lodo e Brando Giorgi dovrà lasciare Cayo Cochinos?