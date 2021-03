L'isola dei famosi / Ilary Blasi

Questa sera su Canale 5 partirà la quindicesima edizione de L’isola dei famosi, il reality show ambientato in Honduras e condotto da Ilary Blasi. Tante le novità di questa nuova stagione del programma, che vedrà come inviato in Centro America l’ex campione olimpico Massimiliano Rosolino, che sostituirà dunque Alvin. A commentare le peripezie dei naufraghi penseranno la cantante Iva Zanicchi, il vincitore dell’ultimo Grande Fratello VIP Tommaso Zorzi e l’ereditiera Elettra Lamborghini, quest’ultima assente nelle prime puntate a causa della sua positiva al Covid-19.

A lottare per la sopravvivenza saranno sedici concorrenti divisi in due gruppi: i Buriños, persone schiette e frugali, e i Rafindados, caratterizzati da stile e garbo. Ma scopriamo subito i nomi dei naufraghi in gara da questa sera: Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile.

Le sorprese di questa edizione non finiscono qui, visto che non molto lontano dalla location principale si concentreranno le avventure di Ubaldo Pantani e Fariba Tehrani, i due anti-naufraghi relegati nella sgradevole Parasite Island, un luogo ricco di insidie dove saranno chiamati a superare alcune prove di coraggio in vista del loro approdo nell’isola principale. Un cammino tortuoso per i due anti-naufraghi, personalità goffe e impacciate in un contesto selvaggio e inospitale. A prendersi cura di loro sarà il judoka ed ex concorrere dell’isola dei famosi Marco Maddaloni, che fungerà da tutor per i due.

Una sfida che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena e che vedrà un solo vincitore, il quale porterà a casa il montepremi di 100.000 euro, di cui la metà da devolvere a un ente di beneficienza a scelta del trionfatore. Come sempre a decidere le sorti dei naufraghi sarà il pubblico da casa, che tramite il televoto potrà scegliere chi salvare e chi eliminare dal programma.

Appuntamento dunque questa sera alle 21:45 su Canale 5 per la prima puntata de "L'isola dei famosi 15".