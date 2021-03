Alfons e Hildegard lasciano il Furstenhof, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Quando si pensa al Fürstenhof la connessione con i nomi “Saalfeld” e “Sonnbichler” è immediata. Da decenni ormai la storia dell’hotel a cinque stelle è indissolubilmente legata a queste due famiglie, che hanno avuto ruoli diversi ma egualmente importanti per portare il lussuoso albergo ai livelli attuali.

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, tutto rischierà di cambiare improvvisamente quando due degli unici tre personaggi in scena fin dalla primissima stagione decideranno di andarsene. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane convince Alfons a licenziarsi

Per distruggere il Fürstenhof bisogna colpirne il cuore pulsante, ovvero chi ogni giorno fa sì che il servizio di quel prestigioso hotel sia impeccabile e all’altezza delle aspettative. E chi meglio dei Sonnbichler incarna questo ruolo?

Se tutti a Bichlheim riconoscono l’importanza di Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen) per il successo dell’albergo a cinque stelle, non c’è da stupirsi se anche Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) abbia capito che sono i due anziani coniugi la vera colonna portante del Fürstenhof. E non ha tardato ad agire di conseguenza.

Determinata a distruggere l’hotel per colpire diritto al cuore Christoph Saalfeld (Dieter Bach), la perfida dark lady ha ordito un perfido intrigo per screditare Alfons e convincerlo a dare spontaneamente le dimissioni. Intrigo che, purtroppo, ha dato i frutti sperati.

E non ci vorrà molto prima che anche Hildegard finisca nel mirino della Kalenberg…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hildegard lascia il Fürstenhof

Come sappiamo, Alfons non si sta affatto godendo la pensione come il meritato riposo dopo aver lavorato tutta la vita… anzi! L’allontanamento forzato dal Fürstenhof è stato un durissimo colpo per l’ex concierge, che sta in tutti i modi provando ad abituarsi alla sua nuova situazione ma senza molto successo.

E così, benché di fronte agli altri (moglie inclusa) continui a sostenere di essere felicissimo della sua nuova situazione, l’uomo prenderà presto la decisione di chiedere ai Saalfeld di restituirgli il suo posto come capo concierge nel suo amato hotel.

Alfons si preparerà dunque a presentare a Werner (Dirk Galuba) una richiesta ufficiale di reintegro, ma – prima che possa farlo – Hildegard gli darà una notizia sconvolgente: ha dato anche lei le dimissioni! Cosa sarà successo?

Tempesta d’amore, casting news: I Sonnbichler escono di scena?

Ebbene, ancora una volta c’è lo zampino di Ariane. Sfruttando abilmente le difficoltà sul lavoro dell’anziana cuoca (spesso coinvolta nelle interminabili liti tra Robert e André), la Kalenberg riuscirà infatti a convincerla che la soluzione migliore per lei sia godersi la pensione insieme al marito.

E così i Sonnbichler diranno addio al Fürstenhof aver trascorso tutta la loro vita al servizio dei Saalfeld e dell’hotel a cinque stelle. Si tratterà di un’uscita di scena definitiva? Lo scoprirete solo tra qualche settimana… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

