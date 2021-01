Alfons costretto a lasciare il Fürstenhof, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) vive per un solo obiettivo: distruggere Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e tutto ciò a cui quest’ultimo tiene. Dopo aver tolto all’albergatore ogni cosa, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida dark lady passerà dunque alla fase successiva del suo piano: ridurre in macerie l’hotel appartenuto per intere generazioni alla famiglia del suo nemico. E per farlo non esiterà a colpire delle persone innocenti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane rovina Christoph

Grazie alle sue azioni spregiudicate, Christoph ha messo in piedi nell’arco di pochi anni un vero e proprio impero finanziario, rovinando però anche molte vite. E, purtroppo per lui, una delle sue vittime aveva una figlia pronta a tutto pur di vendicarla…

Stiamo ovviamente parlando di Isabel Mayer, la madre di Ariane. Dopo aver dovuto accudire la madre disabile per anni, Ariane decise infatti prima di mettere fine alla vita della genitrice e poi di vendicarne la memoria rovinando l’unico responsabile (a sua opinione) di quella tragedia: Christoph!

La Kalenberg si è dunque presentata al Fürstenhof, riuscendo in breve tempo a conquistare la fiducia del suo acerrimo nemico e, al contempo, a togliergli ogni cosa. Ormai nullatenente, Saalfeld è stato così costretto ad accettare lavori umili nell’attesa di trovare un modo per rispondere all’attacco dell’ex fidanzata.

Ciò che ignora, però, è che la dark lady sta già lavorando ad una nuova fase del suo piano…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane vuole distruggere il Fürstenhof

Non contenta di aver messo in ginocchio l’ex albergatore, Ariane ha infatti deciso di colpire quella che l’uomo considera essere la casa della sua famiglia: il Fürstenhof. Togliere a Christoph le azioni dell’hotel, infatti, non è stato abbastanza: la Kalenberg vuole radere al suolo l’intero edificio!

Consapevole del fatto che si tratta di un piano ambizioso, la dark lady ha deciso di procedere per gradi, portando la lussuosa residenza alla rovina con tanti piccoli colpi. Dopo aver fatto fallire l’evento della corsa degli imprenditori e aver cercato di assumere un incapace alla reception, la donna deciderà dunque di eliminare la persona più importante per il buon funzionamento del Fürstenhof: Alfons (Sepp Schauer)!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane droga Alfons e lo spinge a licenziarsi

Ma come convincere l’anziano capo concierge a lasciare il lavoro? Consapevole del fatto che il vecchio Sonnbichler non se ne andrebbe mai spontaneamente, la Kalenberg metterà a punto un intrigo a dir poco diabolico: farà in modo che l’uomo assuma a sua insaputa degli psicofarmaci insieme a dell’alcol, portandolo così a perdere il controllo mentre si trova in servizio.

Ebbene, lo shock per l’accaduto sarà tale che Alfons si convincerà di non essere più in grado di svolgere il proprio lavoro, decidendo di dare immediatamente le dimissioni. Inutile dire che non ci vorrà molto prima che Sonnbichler si renda conto di essere stato troppo precipitoso, ma Ariane non gli permetterà di tornare sui suoi passi…

Quando l’anziano concierge proverà a ritirare le dimissioni, infatti, la Kalenberg lo sorprenderà con un congedo immediato (presentato come premio!) e persino una festa d’addio! E a quel punto Alfons non avrà altra scelta se non assecondarla…

Sarà dunque la fine del "regno" di Alfons Sonnbichler alla reception del Fürstenhof?

