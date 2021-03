Werner Saalfeld, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Un momento ad altissima carica drammatica è in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore. Nelle prossime puntate, infatti, gli intrighi di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) daranno finalmente i loro frutti, portando la dark lady al trionfo. Per i Saalfeld, invece, inizierà un vero e proprio incubo…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Il Fürstenhof in crisi

Il Fürstenhof non è solo un hotel… specialmente per Werner (Dirk Galuba)! Vero artefice del successo del lussuoso albergo a cinque stelle, il vecchio Saalfeld ha sacrificato tutto pur di salvaguardare il suo “gioiello”, arrivando a compromettere il suo matrimonio con Charlotte (Mona Seefried).

Non c’è dunque da stupirsi se – quando gli affari hanno iniziato ad andare male a causa degli intrighi di Ariane – l’uomo ha lottato con le unghie e con i denti per salvare l’hotel dalla bancarotta. Un’impresa che si è però rivelata disperata…

Ignorando che l’artefice della sua rovina è proprio la Kalenberg, il vecchio Saalfeld ha infatti più volte finito per fare il gioco di quest’ultima, aiutandola inconsapevolmente a rovinare il suo amato Fürstenhof. E presto per Werner sarà ben chiaro che non ci sarà più nulla da fare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner vende le proprie azioni

In seguito al terribile incendio provocato dalla dark lady, i Saalfeld si sono infatti trovati a dover coprire di tasca propria i danni per la distruzione delle preziose auto d’epoca che avevano ospitato. Una cifra inarrivabile per chiunque di loro…

Dopo aver invano tentato di convincere Tim (Florian Frowein) a vendere le scuderie e aver visto fallire ogni tentativo di ottenere un prestito (Ariane farà infatti in modo di scoraggiare ogni potenziale creditore), Werner si arrenderà dunque alla dura realtà: deve vendere le proprie azioni!

Con il cuore a pezzi, l’anziano albergatore si metterà alla ricerca di un potenziale acquirente e – come prevedibile – la notizia si diffonderà velocemente. Se Ariane sarà convinta di aggiudicarsi le quote di Saalfeld grazie al denaro da lei rubato a Christoph mesi fa, a sorpresa spunterà però un altro potenziale acquirente.

Christoph, infatti, sarà determinato a dare battaglia e impedire che la dark lady si prenda l’hotel che appartiene di diritto alla sua famiglia. Ci riuscirà?

