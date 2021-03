Ariane appicca il fuoco al garage del Furstenhof, Tempesta d'amore © ARD (Screenshot)

Ha giurato di distruggere il Fürstenhof e intende mantenere la promessa, costi quel che costi. Dopo aver tramato nell’ombra per settimane, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) passerà dunque finalmente all’azione. E le conseguenze saranno catastrofiche…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Werner organizza un raduno di auto d’epoca

Dopo avergli tolto ogni bene materiale, ora Ariane vuole colpire Christoph (Dieter Bach) diritto al cuore, distruggendo l’eredità della sua famiglia: il Fürstenhof. Non disponendo della maggioranza delle quote dell’hotel, la dark lady è stata costretta a seguire una strada tortuosa per raggiungere il proprio obiettivo. Non per questo, però, ha avuto meno successo…

Grazie ad azioni mirate, la Kalenberg è infatti riuscita a far crollare i guadagni dell’albergo a cinque stelle, mettendo i Saalfeld in grave difficoltà. Determinato a risollevare le finanze del suo hotel, Werner (Dirk Galuba) ha così avuto l’idea di organizzare al Fürstenhof un raduno di auto d’epoca in modo da attirare una clientela facoltosa nonché l’attenzione della stampa.

Capendo che quella del vecchio albergatore è un’idea vincente, Ariane ha fatto di tutto per ostacolarla, riuscendo anche a servirsi di Robert (Lorenzo Patané), da lei astutamente aizzato contro il progetto del padre. Grazie all’intervento di Christoph, però, alla fine il rally è stato approvato, costringendo la dark lady a cambiare i suoi piani…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane dà fuoco al garage del Fürstenhof

Non potendo più impedire l’evento, Ariane ha attuato una nuova strategia: ha impedito che venisse recapitata la richiesta di Werner di aumentare la copertura assicurativa del Fürstenhof sugli incidenti, esponendo di fatto l’hotel al rischio di dover pagare cifre altissime nel caso dovesse succedere qualcosa ai preziosi veicoli dei suoi clienti.

A questo punto la perfida dark lady potrà passare alla seconda parte del suo piano! Dopo aver accolto l’arrivo di tutte le auto d’epoca a Bichlheim con grandi celebrazioni, i Saalfeld pregheranno i proprietari di parcheggiarle in un garage temporaneo nei pressi delle scuderie del Fürstenhof. E sarà proprio allora che Ariane agirà…

Non appena sopraggiungerà la notte, la donna si intrufolerà nel garage ed appiccherà un incendio facendo in modo che tutte le auto vadano distrutte. E non sarà finita qui! Non contenta, la Kalenberg farà infatti in modo che la colpa ricada su un innocente…

Riusciranno i Saalfeld a scoprire quanto realmente accaduto e salvare se stessi ed il Fürstenhof dalla rovina? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

