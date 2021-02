Christoph e Werner votano contro Ariane e Robert, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Dimenticate le vecchie alleanze, le faide familiari e i legami di sangue, perché tra poco tutto salterà! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, gli intrighi della perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) porteranno infatti il caos al Fürstenhof. E la reazione dei personaggi coinvolti sarà a dir poco inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane rovina il Fürstenhof

Derubare Christoph Saalfeld (Dieter Bach) di ogni cosa non le è bastato: ora Ariane Kalenberg vuole distruggere tutto ciò a cui l’albergatore è più legato… a partire dal Fürstenhof!

Determinata a ridurre in macerie il celebre hotel a cinque stelle, la perfida dark lady ha così iniziato a tessere nell’ombra una serie di intrighi mirati a rovinare la reputazione dell’hotel e, di conseguenze, distruggerne le finanze. Un piano che sta dando i suoi frutti…

Dopo aver allontanato Alfons (Sepp Schauer), limitato le nuove assunzioni, rovinato la gara degli imprenditori e fatto scoppiare un vero e proprio scandalo in hotel con un “beach party” non autorizzato, Ariane è infatti riuscita a mandare a picco i ricavi dell’albergo.

I Saalfeld, però, non se ne staranno a guardare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane mette Robert contro Werner

Ignorando che la causa dei loro mali è proprio una degli azionisti, gli albergatori penseranno ad un modo per risollevare le finanze del loro amato hotel. Sarà così che Werner (Dirk Galuba) avrà un’idea decisamente innovativa: organizzare un raduno di auto d’epoca per attirare al Fürstenhof una clientela facoltosa. Ariane, però, non sarà disposta a permetterlo…

Determinata ad evitare che l’evento abbia luogo, la Kalenberg sfrutterà abilmente le riserve di Robert (Lorenzo Patané) sul progetto per aizzarlo contro il padre. E non è finita qui! Dopo convinto Robert a investire una somma considerevole nel progetto dell’hotel biologico, la dark lady farà in modo che il Fürstenhof non ottenga l’importante certificazione.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph si allea con Werner

Il risultato? I rapporti tra padre e figlio diventeranno più tesi che mai e la tensione a casa Saalfeld si farà palpabile, tanto che persino Christoph se ne accorgerà. Sarà allora che accadrà l’impensabile: Christoph proporrà a Werner un’inedita alleanza per permettere il progetto alle spalle di Robert! E, cosa ancora più incredibile, il vecchio Saalfeld accetterà!

Uniti dal comune obiettivo di salvare il Fürstenhof dalla bancarotta, i due ex nemici giurati uniranno dunque le forze per far fronte comune contro Robert e Ariane. Quest’ultima, però, avrà ancora molte frecce al proprio arco… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

