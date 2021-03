FELIPE / Una vita

Pericolo in vista per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. L’avvocato verrà infatti investito da un’automobile proprio mentre si starà per recare in tribunale a testimoniare contro Cesar Andrade (Alvaro Baguena), il trafficante di donne accusato del rapimento di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Quello che sembrerà un incidente nasconderà però qualcosa di ben più grosso. Scopriamo insieme che cosa…

Una Vita, trame: Ursula e l’accordo con Andrade

Se avete seguito i nostri posti precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete che Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) vorrà scoprire quale sia il legame che lega la sua “signora” Genoveva Salmeron (Clara Garrido) a Santiago Becerra (Aleix Melé), il marito di Marcia ed ex capomastro di Andrade.

La stessa Ursula si recherà quindi in carcere dal criminale chiedendogli delle delucidazioni, motivo per cui si prenderà l’impegno di risolvere il problema rappresentato da Felipe, ossia il testimone chiave del processo che si svolgerà contro di lui.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Cesar dunque si rifiuterà di parlare almeno finché l’Alvarez Hermoso non sarà un ricordo lontano, ma intanto la visita di Ursula scatenerà la curiosità di Javier Velasco (Alejandro Carro), l’avvocato di Andrade segretamente alleato di Genoveva.

Tutto ciò, come facilmente prevedibile, creerà i presupposti per la nascita di una svolta rischiosissima!

Una Vita, spoiler: l’incidente di Felipe; chi è stato?

Eh sì: come abbiamo anticipato nell’apertura di questo post, Felipe verrà investito da un’automobile proprio nel giorno del processo contro Andrade. Fin da subito, il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) si convincerà del fatto che qualcuno abbia deliberatamente voluto fare del male all’Alvarez Hermoso, le cui condizioni di salute appariranno precarie e preoccuperanno i medici.

Tra i “disperati” ci sarà anche Genoveva, che avrà appena annunciato a Felipe di essere incinta. In ogni caso, col trascorrere degli episodi, i sospetti si concentreranno principalmente su una persona, ossia su Santiago!

Una Vita, news: è stata Ursula ad organizzare l’attentato a Felipe?

Per via di alcuni scontri plateali avvenuti in mezzo al quartiere (cominciati con la scoperta del Becerra che è stato Felipe a far avere a Marcia un lavoro all’ambasciata brasiliana), Mendez riunirà erroneamente tutti i tasselli del puzzle ed avrà come il sentore che sia stato proprio Santiago a provocare l’assalto a Felipe.

Comunque sia, per via dei vari dialoghi tra i diversi personaggi avvenuti in precedenza, sarà impossibile per i telespettatori non pensare ad Ursula, proprio per via del patto stabilito con Andrade. Le cose, dunque, saranno andate davvero così? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il segreto, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole de Il segreto SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.