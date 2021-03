Maite / Camino (Una vita)

Non sarà facile per Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) accettare di essersi innamorata di Camino Pasamar (Aria Bedmar). Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la pittrice si lascerà sopraffare dai sentimenti che sente per la figlia di Felicia (Susana Soleto), ma alla fine prevarrà in lei un senso di protezione che la spingerà a troncare la nascente relazione.

Tuttavia, gli eventi della telenovela prenderanno poi delle pieghe imprevedibili, che porteranno la Zaldua a confessare alla sua amata un triste segreto legato al suo passato…

Una Vita, news: Maite e Camino fanno l’amore

Le anticipazioni indicano che, in seguito ad un bacio passionale scambiato con lei, Maite tenderà ad allontanare Camino dalla sua quotidianità, sostenendo che nessuno capirebbe la natura del loro legame, che verrebbe considerato immorale e porterebbe tutti quanti ad escluderle dalla società. La Pasamar non si lascerà però spaventare da quelle parole, tant’è che dirà a chiare lettere alla Zaldua di essere innamorata di lei e di non voler cedere nel suo “corteggiamento” finché non ammetterà che il suo sentimento è del tutto ricambiato.

Alla fine, la caparbietà di Camino verrà premiata, visto che Maite abbandonerà tutte le sue riserve e farà l’amore con lei. Comunque sia, per evitare che Felicia sospetti del loro rapporto, la pittrice considererà alla sua fidanzata di assecondare i desideri della madre, accettando quindi di incontrare eventuali corteggiatori per prendere in considerazione l’idea di un eventuale matrimonio. Uno status che la stessa Felicia considererà necessario, vista l’età raggiunta dalla consanguinea…

Una Vita, spoiler: Felicia e Camino; la tensione aumenta!

In ogni caso, Camino non potrà sopportare tanto a lungo le interferenze della mamma, tant’è che in un determinato pomeriggio arriverà a litigare furiosamente con lei, tacciandola di ipocrisia e specificando che, dal suo punto di vista, è soltanto una donna retrograda.

Tali accuse arriveranno quando la ristoratrice sosterrà per l’ennesima volta che le “signorine” nascono semplicemente per contrarre matrimonio e non di certo per nutrire altri tipi di ispirazioni, come quella di Camino per l’arte.

Fatto sta che, a quelle parole, Felicia reagirà schiaffeggiando Camino, che si mostrerà conciliante con lei, la sera di Natale, soltanto su consiglio di Maite. Quest’ultima prenderà dunque una decisione affrettata, dato tutto lo stravolgimento che starà provocando nella vita della giovane Pasamar.

Una Vita, trame: Maite lascia Camino ma le confessa un suo segreto

Eh sì: nonostante i preparativi per l’apertura di una galleria d’arte che avrà avviato con l’aiuto di Liberto Mendez (Jorge Pobes), Maite comunicherà a Camino che ha intenzione di tornare a Parigi e ciò metterà fine di fatto alla loro storia.

Prima dell’addio, la Zaldua tenterà così di giustificarsi e svelerà alla ragazza di aver intrattenuto, qualche anno prima, una relazione con una donna sposata, che si è tolta la vita appena il marito ha scoperto la loro tresca.

Questa confessione non allevierà il dolore di Camino, la quale non vorrà affatto accettare che Maite la stia lasciando soltanto poiché presa dalla paura che anche lei potrebbe commettere una sciocchezza qualora il loro amore venisse alla luce. Una svolta da cui si svilupperà tutto il prosieguo della storyline…

