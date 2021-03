Margarita / Una vita

Sarà un Natale decisamente triste quello che vivranno i Dominguez nelle prossime puntate italiane di Una Vita: a causa della doppiogiochista Margarita Carrion (Igo Lisbert), che non esiterà a fingersi sua amica per avvelenarla, Bellita del Campo (Maria Gracia) comincerà a stare male e le sue condizioni di salute appariranno disperate.

Tuttavia la moglie di Alfonso Carchano (Joseph Maria Riera) non potrà gioire per la riuscita del suo piano; ciò perché José Miguel (Manuel Bandera) e Cinta (Aroa Rodriguez) riusciranno a farla arrestare. Scopriamo insieme come faranno…

Una Vita, news: Bellita sta male ma Emilio scopre tutto!

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete che, nel bel mezzo dell’avvelenamento che avverrà gradualmente attraverso il tè, Margarita non esiterà a mettere zizzania nel matrimonio tra Bellita e José Miguel, tant’è che instillerà nella cantante il dubbio che il marito la stia tradendo con Ester, una delle attrici della compagnia teatrale alla quale si è unito da poco tempo.

Grazie all’abilità della Carrion, la Del Campo inizierà così a dubitare della fedeltà del marito ed arriverà addirittura a proibirgli di svolgere degli ulteriori provini per cercare di capire se possa lanciarsi definitivamente nel mondo del cinema.

Fatto sta che, nel bel mezzo di uno scontro con il marito, Bellita finirà per perdere i sensi e si renderà necessario l’intervento del medico che, dopo varie analisi, non avrà dubbi e affermerà con certezza che qualcuno sta avvelenando la donna. Un intrigo che diventerà sempre più palese quando Emilio Pasamar (Josè Pastor) vedrà per caso Margarita intenta a versare qualcosa nelle medicine che Arantxa (Gurutze Beitia) starà somministrando alla sua signora.

Una Vita, spoiler: i Dominguez scoprono che è stata Margarita ad avvelenare Bellita

Eh sì: vi anticipiamo che Emilio non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle, motivo per il quale metterà subito al corrente dei suoi sospetti sia Cinta e sia José Miguel. Come se non bastasse, il giovane ristoratore farà in modo di entrare in contatto con la sostanza che Margarita stava somministrando alla Del Campo. I componenti della famiglia Dominguez faranno dunque analizzare tutto quanto e scopriranno con sgomento che si tratta di veleno. Insomma, non ci sarà più alcun tipo di dubbio sulla colpevolezza della Carrion.

Sarà allora che prenderà il via un astuto piano che Cinta organizzerà nel momento in cui l’ignara Bellita chiederà di invitare Margarita alla cena di Natale, la stessa che vorrà portare avanti nonostante il suo evidente malessere e la sua impossibilità di alzarsi dal letto.

Una Vita, trama: Margarita viene arrestata!

In tal senso, bisognerà infatti fare particolare attenzione ad una telefonata di Cinta, che approfitterà della richiesta di Bellita per invitare Margarita a cena e tenderle una trappola. In pratica, la Carrion verrà fermata in strada da Emilio e Liberto (Jorge Pobes) e questi ultimi chiameranno la guardia civile affinché possa procedere con l’arresto della donna, che diventerà effettivo per via delle prove accumulate contro di lei nei giorni precedenti.

Comunque sia, l’arresto di Margarita non risolverà l’avvelenamento della Del Campo, che sembrerà sempre più vicina alla morte… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

