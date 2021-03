ARMANDO / Uomini e donne

Con la puntata di Uomini e donne andata di oggi (1 marzo), si continua il racconto della registrazione del 16 febbraio. Si inizia con a centro studio la nuova tronista Samantha, che è uscita in esterna con Ugo e Michael. Quest’ultimo dichiara di aver avuto una bellissima impressione della ragazza, mentre lei dimostra un po’ di riserve.

Vediamo l’esterna. Nella loro uscita il ragazzo parla un po’ della sua vita, soprattutto legata alla sofferenza scaturita dalla perdita del padre. Questo se da un lato suscita nella tronista molte lusinghe, dall’altro si rende conto che per essere la prima uscita è stata troppo pesante, con argomenti molto seri. Non solo, la tronista si è resa conto di non sentirsi desiderata dal ragazzo.

Con Ugo la situazione sembra essere decisamente migliore: i due si vedono e parlano del più e del meno, emerge molto divertimento, e – dalle parole di Samantha – molta più leggerezza. Al termine della visione dell’esterna, lei decide quindi di eliminare Michael e tenere Ugo.

È il turno di Armando Incarnato, perché una ragazza ha chiamato per conoscerlo: Federica, di Portofino, dice di essere rimasta colpita dal carattere diretto dell’uomo. Questo suscita delle perplessità nell’opinionista Gianni, il quale non riesce a credere che una donna così elegante possa essere attratta da Armando, che per lui è poco interessato a costruire una relazione. L’Incarnato in un primo momento non sa se accettare la corte della donna, ma poi decide di darle del tempo.

Dopo questa decisione, interviene la tronista Samantha, la quale dice che secondo lei Armando si è sempre comportato male con le donne, non facendole esprimere. Lui afferma di non capire come mai venga attaccato su cose pregresse e Gianni risponde dicendogli che in realtà è stato sempre lui a peggiorare la sua situazione, attaccando tutti gli altri e non guardando mai se stesso.

Si passa poi al cavaliere Biagio, perché per lui è arrivata una nuova signora: si chiama Patrizia, ha 53 anni e viene da Asti. È lì perché voleva darsi la possibilità di conoscerlo e lo trova affascinante ed elegante. Biagio decide di farla rimanere.

Si accomoda poi il tronista Massimiliano, che è uscito in esterna con Vanessa, la ragazza che nelle puntate precedenti era stata attaccata da Gianni. Lei dichiara di esserci rimasta male, ma ha capito che gli attacchi erano data dalla visione dell’esterna e non in generale.

Si fa vedere quindi la nuova uscita tra Massimiliano e Vanessa: i due nella prima parte si divertono insieme guidando la macchina e poi si trovano a parlare delle loro rispettive esperienze sentimentali, così emerge che nel passato amoroso della corteggiatrice è avvenuto qualcosa di molto doloroso. Il tronista dice di avere delle responsabilità per quanto riguarda la ragazza, perché con lui vuole che tutto sia diverso rispetto al passato.

Si presenta poi un nuovo signore: Adriano, di Roma, ha tre figli, ha lavorato sempre nelle compagnie aeree ed è felice di iniziare questa nuova avventura. Termina così la puntata e la registrazione di Uomini e Donne, appuntamento a domani pomeriggio. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.