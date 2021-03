Uomini e donne

L’ultima puntata di Uomini e Donne per questa settimana ha riservato alcuni colpi di scena; oggi (12 marzo) si continua il racconto della registrazione del 2. Si parte dalla segnalazione che nelle scorse settimane aveva visto al centro dell’attenzione il cavaliere Roberto, che nel frattempo ha iniziato una conoscenza con la dama Patrizia. Stando alle parole della segnalazione, l’uomo si era baciato con un’altra donna al di fuori del programma.

In questa puntata prima assistiamo ad una serie di video nei quali lui si riprendeva e poi li aveva inviati ad un’altra donna, in seguito abbiamo anche ascoltato un lungo messaggio vocale che l’uomo avrebbe inviato alla stessa donna dei video. In conclusione emerge che effettivamente Roberto aveva una storia fuori dalla trasmissione e che lui avrebbe raccontato a questa ragazza che per contratto doveva frequentare Patrizia. Quest’ultima ammette di aver avuto sempre dei sospetti circa tutta questa storia. Poi si fa accomodare a centro studio proprio l’uomo, al quale si fanno rivedere non solo i video, mentre in seguito si mette in collegamento telefonico proprio l’ex di Roberto.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La donna in questione racconta di aver avuto parecchi incontri con Roberto, addirittura anche con i rispettivi figli. Emerge quindi che l’uomo avrebbe preso in giro tutti all’interno del programma, redazione compresa, ed è per questo che viene del tutto eliminato dalla trasmissione.

Si passa poi al tronista Giacomo, che è uscito in esterna sia con Carolina e sia con Martina, le sue corteggiatrici. Inizialmente vediamo l’uscita con la prima, nella quale i due fanno colazione confrontandosi sui rispettivi passati sentimentali. Poi si abbracciano teneramente e l’esterna finisce con un bacio tramite la mascherina. Una volta tornati in studio, entrambi ammettono di essere stati molto bene e che si siano parecchio divertiti. Secondariamente vediamo l’uscita con Martina, anche in questa circostanza si intuisce lo star bene di tutti e due, e pure qui si conclude con un abbraccio.

Una volta rientrati in studio, Carolina si infastidisce perché crede che Giacomo faccia sia con lei che con Martina le stesse cose, come ad esempio gli abbracci. Quando Martina arriva in studio, ammette di trovare più coinvolgimento tra il tronista e la sua rivale, ma il ragazzo le fa capire che sono due storie diverse che non si possono mettere a paragone.

Dopo un momento di ballo, si accomodano a centro studio i protagonisti degli over Alessandro e Maria. Lui ha dei dubbi sull’interesse della donna e viceversa: non sanno se giocano oppure se fanno sul serio. Alessandro lamenta il fatto che sente poco telefonicamente la dama e quest’ultima risponde che nel corso della settimana, per via di alcuni impegni di famiglia e lavorativi, ha poco tempo a disposizione, cosa che non avviene invece nel fine settimana.

Come andrà a finire questa storia? La risposta a questa domanda la sapremo con il passare delle puntate, per oggi e per questa settimana Uomini e Donne finisce così, appuntamento a lunedì 15 marzo alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.