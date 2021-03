ARMANDO / Uomini e donne

Nuova settimana con Uomini e Donne. Oggi (15 marzo) è andata in onda la conclusione della registrazione del 2 marzo. Il primo argomento di cui si parla è legato alla frequentazione tra la dama Maria e il cavaliere Alessandro: si mette in dubbio l’interesse che la donna nutre per l’uomo, perché a detta di Maria non è gelosa momentaneamente delle conoscenze di Alessandro.

Si passa poi al cavaliere Luca, che sta conoscendo la dama Antonella: sono usciti a cena e dichiarano di essere stati bene. Lui ammette di essere rimasto colpito dalla spontaneità della donna, inoltre a quanto pare ci sarebbe stato un abbraccio molto caloroso, anche se Luca confessa di non aver avuto il desiderio di baciarla. Successivamente di fronte all’uomo si accomoda la dama Elisabetta: anche con lei è avvenuta un’uscita molto divertente, si sono sentiti negli ultimi giorni e si vedranno anche la sera stessa della registrazione. Luca dichiara che, nonostante l’apparenza aggressiva di Elisabetta, in realtà lei ha una personalità estremamente sensibile e molto dolce.

Angela, la terza dama che sta uscendo con Luca, ammette che, nonostante una loro uscita e pure un loro bacio, sente di essere un passo indietro rispetto ad Antonella ed Elisabetta, perché ha notato che l’uomo è più preso dalle altre due. Luca a questo punto dichiara di nutrire alcuni dubbi, però a prescindere da questo vuole continuare a conoscerla. Quale delle tre conoscenze Luca deciderà di proseguire? Lo sapremo sicuramente nelle prossime puntate.

Dopo un momento di ballo, è il turno di Armando Incarnato, il quale si trova a centro studio perché una ragazza ha chiamato la redazione per conoscerlo. Si presenta: ha 34 anni e vive a Chieti, l’ha colpita inizialmente da un punto di vista estetico e spera di riuscire a conquistare il suo lato dolce e sensibile. Armando, dunque, decide di tenerla per poter iniziare una frequentazione.

In seguito si parla della tronista Samantha che è andata in esterna con Alessio, il nuovo corteggiatore, venuto per lei la settimana scorsa. Vediamo dunque l’uscita, che entrambi dichiarano di essere stata molto bella: i due sono intenti a fare una sorta di partita di calcio e si nota della complicità, a tal punto che la tronista arriva a commuoversi. Tornati in studio, Samantha ammette di nutrire molto interesse, perché lo trova un ragazzo molto serio, dolce e presente e che è stato in grado di far trasparire quella dolcezza che teneva nascosta.

Si passa poi agli over Alessandra e Giancarlo: lei dice che le cose vanno bene, anche se nell’ultima settimana non si sono visti per impegni di lavoro; inoltre ammette di trovare di pessimo umore l’uomo e poi riconosce che delle volte sembra che il loro rapporto un po’ sia sfuggente. Giancarlo dice poi che quando stanno insieme le cose vanno bene, ma poi quando non si vedono ha paura che la distanza possa rovinare il rapporto.

Interviene l’opinionista Gianni Sperti, il quale sostiene che per capire come poter proseguire nel loro rapporto è necessario che escano dal programma, per viversi al meglio la relazione senza troppe interferenze e distanze. A questo punto Alessandra dichiara di essere innamorata di Giancarlo e lui risponde che con lei ha trovato la donna della vita, per questo ballano e decidono di uscire insieme dal programma, mano nella mano.

Infine si parla di Gero e Lara. Quest’ultima era venuta per conoscerlo e infatti sono usciti due volte negli ultimi giorni, trascorrendo del tempo insieme sia da un punto di vista reale che telefonico. Dichiarano entrambi di essere stati bene insieme, ma da un altro punto di vista Gero confessa che forse il contesto di Uomini e Donne non è quello più adatto a lui, perché in alcuni momenti ripensa ancora alla sua precedente relazione avuta prima di approdare al dating show. A quel punto interviene la tronista Samantha, dichiarando di nutrire un interesse per Gero e chiedendogli di rimanere per iniziare una conoscenza.

L’uomo, anche se in un primo momento è restio, decide di rimanere per capire se possa esserci almeno un inizio di conoscenza. Come andranno le cose? Appuntamento a domani alle 14.45 su Canale 5 per capire come proseguiranno tutti i singoli percorsi. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.