Massimiliano / Uomini e donne

Nuova settimana di programmazione per Uomini e Donne e seconda parte di registrazione dell’11 marzo; oggi (22 marzo), si parte dalla tronista Samantha, insieme alla dama Lara e quindi a Gero. Quando l’uomo si accomoda a centro studio dichiara di non sentirsi pronto ad affrontare questo programma, come aveva ammesso qualche puntata fa.

La tronista, pur accettando la decisione, non capisce come mai questa scelta non l’abbia fatta in esterna con lei e quindi lo accusa di essere un po’ finto nelle reazioni. Per quanto riguarda Lara, la donna ammette di aver saputo già questa notizia direttamente dall’uomo: gli augura il meglio e quindi decide di abbandonare la trasmissione. Alla fine dunque il cavaliere Gero lascia il programma.

Si passa poi a Luca che ha iniziato a frequentare Elisabetta, Antonella ed Angela. Con la prima c’è stata una serata importante, perché hanno passato tantissime ore insieme e si sono confrontati su svariati argomenti; prende parola l’uomo, dicendo che nel corso di una recente sfilata Elisabetta gli ha fatto uno sguardo che l’ha colpito molto, però poi quando si sono rivisti quello sguardo non gli è arrivato come era successo in precedenza e per questo vuole valutare se continuare a conoscerla.

Con Angela la situazione sembra essere più particolare; la donna, essendo molto più grande di Luca, si sente “in difetto” perché non può dargli ciò che desidera: ovvero una famiglia. Nonostante questo però i due decidono di darsi una possibilità, per capire come si possa proseguire.

Infine Antonella dichiara di avere parecchio interesse per l’uomo, ma non capisce se è ricambiata. Luca le risponde dicendo che probabilmente non prova lo stesso trasporto, ma che in ogni caso vuole uscirci insieme. Lei quindi conferma l’uscita e questo suscita nell’opinionista Gianni perplessità perché, stando alla sua opinione e date le premesse, è evidente che Luca non sia pienamente interessato e quindi Antonella dovrebbe chiudere la conoscenza. Lei ci ripensa un po’ e decide di non vederlo, perché ha capito che in effetti non ha senso investire tempo e sentimento per qualcuno che è poco interessato.

Si affronta poi il percorso del tronista Massimiliano, che è uscito in esterna con Eugenia e Federica. La prima entra in studio e dichiara che la loro è stata un’esterna molto bella, e anche lo scambio di messaggi via chat che c’è stato si è rivelato molto positivo. Durante uno di questi messaggi, lei ha chiesto a Massimiliano una foto da piccolo e il motivo è presto detto tramite la visione della loro uscita: lei fa trovare una stampa maxi di questa foto e c’è anche quella di lei. Ciò perché la ragazza vuole far conoscere la propria infanzia al tronista, e al tempo stesso anche Massimiliano si è aperto con lei.

La loro esterna si conclude con un abbraccio emozionante, cosa che viene confermata dai diretti interessati in studio, nonostante entrambi dichiarino caratteri opposti.

Il tronista è uscito anche con Federica e infatti vediamo la loro esterna: si trovano intenti a fare alcuni esercizi fisici, dato che lei è una ginnasta, si divertono e si avverte da parte di entrambi dell’imbarazzo nello stare insieme. Quando l’esterna finisce, Federica si dichiara contenta di come stia procedendo il loro rapporto, cosa che conferma anche il tronista.

Interviene al termine la corteggiatrice Vanessa, perché si è chiesta se Massimiliano voglia portare avanti la loro conoscenza, dato che non è stata portata in esterna. Il ragazzo le conferma l’interesse e le promette che presto usciranno insieme.

Finisce così la prima puntata della settimana, appuntamento a domani alle 14.45 su Canale 5 con altri colpi di scena.