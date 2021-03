GEMMA / Uomini e donne

Oggi, mercoledì 24 marzo, è andato in onda il terzo appuntamento settimanale in compagnia di Uomini e Donne; stavolta vediamo l’inizio della registrazione del 12 marzo. Oggi, contrariamente alle altre volte, si parte dalla presentazione della nuova fiction in onda a partire da stasera con protagonista Sabrina Ferilli, dal titolo Svegliati amore mio.

In seguito si parla delle avventure legate alla dama Gemma Galgani. Abbiamo visto nelle scorse puntate che la donna ha ricominciato una frequentazione con il cavaliere Maurizio. Infatti la sera stessa della scorsa registrazione i due si erano organizzati per un’uscita a cena a casa di lei. Subito dopo vediamo un filmato di Gemma e Maurizio nel quale possiamo percepire da un lato tutta la felicità della donna e dall’altro alcuni dubbi dell’uomo, scaturiti dai continui attacchi che riceve in studio.

Dopo aver mandato in onda lo sfogo di Gemma, lei fa il proprio ingresso in studio e purtroppo, verso la fine della scalinata, cade accidentalmente; in seguito viene medicata con alcune garze, essendosi fatta leggermente male.

Mentre la donna viene curata dietro le quinte, si fa accomodare a centro studio Maurizio, il quale racconta come è andata la serata in compagnia di Gemma. L’uomo dichiara di aver trascorso una bellissima cena con lei: hanno visto l’ultima serata del Festival di Sanremo, poi hanno parlato a lungo e la serata si è conclusa con un bacio a stampo. Dopo le dichiarazioni di Maurizio, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti sono certi che lui non sia veramente interessato a Gemma, perché un uomo realmente preso da una donna non si limita solo al bacio a stampo.

Interviene un nuovo cavaliere, Domenico, dicendo che, secondo il suo parere, Maurizio non prova un vero sentimento d’amore, perché due che si piacciono non possono trascorrere una serata a parlare del Festival di Sanremo. A domanda diretta della conduttrice Maria De Filippi, l’uomo dichiara di non avere particolarmente attrazione nei riguardi di Gemma e questo suscita delle perplessità, soprattutto in Gianni.

Ad un certo punto, Maurizio afferma di non riuscire più a stare all’interno del contesto di Uomini e Donne, perciò ha tutta l’intenzione di andare via. La Galgani, dopo essere stata medicata, ritorna in studio e scopre l’intenzione di Maurizio di voler abbandonare la trasmissione, per questo ci resta male e arriva ad avere un momento di commozione con le lacrime. Gemma cerca in qualche modo di trattenere Maurizio, anche dopo le varie accuse di Tina e Gianni, ma lui, dopo aver ringraziato tutti in studio, si alza dal centro studio, esegue l’ultimo ballo con Gemma e abbandona il programma.

La Galgani, dopo tutto questo, non riesce ancora a capire come mai Maurizio abbia preso questa decisione; tutti le fanno capire che, se fosse stato veramente interessato, sarebbe andato oltre alle critiche degli opinionisti. Uomini e Donne per oggi termina così, appuntamento a domani pomeriggio con la continuazione della registrazione.