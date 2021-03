Fiction SVEGLIATI AMORE MIO / Foto Mediaset

“Svegliati amore mio, se no mamma non ce la fa“: così recita un’intensa Sabrina Ferilli (sulle note della struggente Fai rumore di Diodato) nel promo di grande impatto emotivo di Svegliati amore mio, la nuova serie firmata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi in arrivo su Canale 5, in prima serata, da mercoledì 24 marzo.

Basta un attimo e tutto cambia! È questione di un battito di ciglia e la vita prende una direzione, piuttosto che un’altra. Su questo concept si basa la nuova emozionante fiction con protagonista Sabrina Ferilli che, a due anni di distanza da L’amore strappato, la tormentata miniserie di successo che ha commosso il pubblico italiano, è pronta a tornare in tv nei panni di Nanà, donna e madre coraggio la cui vita viene completamente sconvolta dopo la scoperta di una grave malattia che colpisce la sua bambina.

SVEGLIATI AMORE MIO: la trama della fiction

La vita ordinaria di Nanà e di suo marito Sandro, interpretato da Ettore Bassi (lei parrucchiera e lui operaio), viene sconvolta quando la loro unica figlia Sara (Caterina Sbaraglia) si ammala di leucemia; una tragedia che trascina i due genitori dentro un lungo calvario, che diventa ancora più doloroso quando la ragazza finisce in coma, lasciandoli soli e completamenti distrutti.

La scoperta di altri casi simili fa sorgere il dubbio nella donna che la causa della spaventosa malattia che ha colpito sua figlia potrebbe essere da ricercare nelle polveri sottili emesse dalla fabbrica vicino casa (dove suo marito lavora da oltre vent’anni). E così, con l’aiuto del giornalista Stefano (Francesco Venditti) e il supporto di altre madri che vivono lo stesso dramma, Nanà inizia una dura battaglia contro i dirigenti della Ghisal, che a poco a poco coinvolgerà tutta la comunità.

SVEGLIATI AMORE MIO: il cast della fiction

Nel cast della fiction, oltre a Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Venditti, c’è anche l’attore senese Francesco Arca nel ruolo di Mimmo, un uomo innamorato di Nanà. Dunque, per la protagonista ci sarà spazio anche per un intenso e interessante triangolo amoroso.

Quello di Nanà è un ruolo che calza a pennello alla Ferilli e, proprio come è accaduto con Rosa (protagonista de L’amore strappato), anche in questo caso ci troviamo dinanzi all’ennesimo personaggio complesso che sembra cucito addosso all’attrice romana, la quale – sulle colonne di Tv Sorrisi e Canzoni – ha raccontato di come la nuova fiction sia una sorta di denuncia verso l’inquinamento causato dalle acciaierie, un problema molto serio che ultimamente si è parecchio accentuato:

Cerchiamo di fare rumore su una vicenda contemporanea, che interessa tante comunità che vivono e respirano l’inquinamento causato dalle acciaierie. Le polveri incidono sulla salute delle persone, soprattutto dei più piccoli: è evidente e dimostrabile. Questa storia accende una luce su una situazione complessa, con la straziante problematica di dover scegliere tra salute e lavoro.

Ormai la Ferilli e l’impegno civile al femminile sono un binomio inscindibile. La talentuosa attrice, che alle spalle vanta una carriera di successi ultratrentennale, porta spesso in tv ruoli di donne ordinarie protagoniste di storie straordinarie e forse proprio per questo il pubblico riesce facilmente a identificarsi nei suoi drammatici personaggi.

Svegliati amore mio è dunque un racconto di impegno civile (tratto da una storia vera) lungo tre puntate che, con scrupolosità narrativa e uno stile semplice e realistico, prova a far luce su una situazione complessa e pericolosa come l’inquinamento causato dalle acciaierie. E lo fa attraverso la commovente storia di una madre in lotta contro una grave forma di ingiustizia, l’inconfondibile stile registico della coppia Simona Izzo e Ricky Tognazzi e soprattutto il talento di un’attrice strepitosa come Sabrina Ferilli.

