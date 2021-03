Uomini e donne

Dopo il triste epilogo tra Gemma e Maurizio, oggi (25 marzo) a Uomini e donne si continua la visione della registrazione del 12. Si inizia dalla tronista Samantha e dal suo corteggiatore Roberto, il quale è stato assente per qualche tempo.

I due devono chiarirsi perché nelle scorse settimane avevano avuto dei problemi circa l’interesse del ragazzo nei riguardi della tronista. Samantha voleva delle dimostrazioni di interesse, cosa che Roberto ha sempre creduto nascere spontanee e non indotte. Perciò il ragazzo è certo di non voler più continuare la conoscenza, perché ha capito che nel corso del loro percorso ha sempre dovuto dare dimostrazioni e non è mai stato tranquillo. Inoltre dichiara di aver capito che Samantha non era interessata a conoscerlo caratterialmente e quindi alla fine ha deciso di abbandonare il programma e di eliminarsi. La tronista afferma di essere d’accordo su quanto detto, perciò la loro frequentazione termina qui.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Si affronta anche il discorso di Alessio, altro corteggiatore. Quando entra in studio, entrambi dichiarano di aver pensato l’uno all’altro; oltretutto Alessio dice che la vedrebbe bene nella sua vita. Samantha comunica di aver notato che il ragazzo ha delle amicizie che provengono dal contesto di Uomini e Donne, quindi ha dubbi circa la sua sincerità. Il ragazzo prova a spiegare che è lì per le e che non ha nessuna intenzione di prenderla in giro. Quindi continuano a conoscersi.

In seguito è il turno del cavaliere Alessandro che è uscito con la dama Federica: sono andati a cena, hanno trascorso bei momenti e sono stati molto complici, a tal punto da arrivare ad un bacio. Interviene la dama Maria dicendo di aver saputo di questo bacio tramite un messaggio che l’uomo le aveva inviato. Maria De Filippi dice che la sera stessa della registrazione i due sarebbero dovuti uscire, ma la dama Maria comunica che voleva valutare quello che succedeva in studio prima di confermare o meno l’uscita. A quel punto Federica dice che non ci sarebbe nulla di male se Alessandro dovesse decidere di continuare la frequentazione con Maria.

L’uomo dichiara che al momento non sa decidere chi delle due continuare a frequentare, anche se è certo che Federica sia più propensa a cercare l’amore, a differenza di Maria. Quest’ultima, rifacendosi un attimo al discorso delle scorse puntate circa il presunto intervento di chirurgia estetica di Alessandro, litiga con il suo corteggiatore e alla fine decide di chiudere la conoscenza, perché ci sono delle cose che non tornano. In definitiva, Alessandro decide di frequentare solo Federica.

Si passa poi al tronista Giacomo, che è uscito in esterna con una nuova corteggiatrice di nome Olga. I due si incontrano su una sorta di terrazzo e cercano di conoscersi nel profondo. La ragazza entra in studio e conferma le belle sensazioni provate in esterna, aggiungendo che immagina di vivere una vita fuori con lui. Il tronista conferma e dice pure che si è trovato talmente bene da sembrare che non ci fossero le telecamere.

Uomini e Donne torna domani con una nuova puntata. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.