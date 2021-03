Uomini e donne

Ultima puntata della settimana di Uomini e Donne; scopriamo cosa è successo oggi (26 marzo). Si inizia dalle vicende legate alla dama Gemma Galgani, facendoci vedere un breve riassunto delle puntate precedenti (la rottura con Maurizio) e anche la relativa caduta dalle scale. Inoltre assistiamo allo sfogo della donna, nel quale si dice addolorata per come è finita la storia con il suo ex pretendente.

Gemma entra in studio e viene attaccata dall’opinionista Tina Cipollari, la quale accusa la donna di essere incorrente e di rilasciare dichiarazioni false sui settimanali. In seguito emerge che Gemma ha iniziato una frequentazione con il cavaliere Domenico, il signore che era intervenuto nelle scorse puntate parlando molto elegantemente. Domenico e Gemma si sono visti per un aperitivo la sera precedente alla registrazione; se da un lato l’uomo dichiara di provare dell’interesse per Gemma, lei ammette soltanto di trovare piacevole l’uomo, soprattutto nel dialogo.

Questo suscita delle perplessità nell’opinionista Gianni Sperti, il quale crede che Gemma non sia veramente interessata a Domenico. Nonostante il parere contrario di molti, anche quello di Nicola Vivarelli, Gemma decide ugualmente di continuare la conoscenza con Domenico. Come andrà la nuova frequentazione della bionda dama di Torino? Lo sapremo sicuramente nelle prossime puntate.

Dopo un momento di ballo, si passa all’ingresso dei tre tronisti e si parte da Giacomo, che è uscito in esterna con Carolina e Martina. Prende la parola Olga, l’altra corteggiatrice del tronista, la quale dice di esserci rimasta male del fatto che non siano usciti insieme e teme che questo possa essere condizionato dal fatto che nella scorsa puntata lei era molto emozionata. Giacomo risponde dicendole che al momento non è tanto interessato, perché si conoscono da pochissimo tempo, quindi vuole capire se possa esserci dell’altro in futuro.

Si fa poi vedere l’esterna tra Giacomo e Carolina, nella quale la ragazza mostra al tronista delle fotografie legate alla propria famiglia e infanzia. Inoltre lei legge ad alta voce una serie di pensieri molto intimi e profondi che ha scritto pensando a lui. I due sono così emozionati che arrivano ad abbracciarsi molto durante l’esterna, cosa che viene confermata sia dai diretti interessati che pure dall’opinionista Gianni Sperti.

Per quanto invece riguarda Martina, si parla di quello che è successo la scorsa volta, ovvero del fatto che Giacomo ha capito che qualcosa non quadra con lei e vuole cercare di rendersi conto cosa può essere. Il tronista stava spiegando la situazione, ma noi però conosceremo il proseguo del discorso la prossima settimana.

Uomini e Donne termina qui, appuntamento a lunedì 29 marzo alle 14.45 su Canale 5.