Uomini e donne / Gemma

Oggi (martedì 30 marzo) su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne e abbiamo precisamente assistito all’inizio della messa in onda di una nuova registrazione. Si inizia dalle dinamiche sentimentali legate alla dama Gemma Galgani, che sta conoscendo il signor Domenico. Stando però all’opinione di Tina Cipollari e Gianni Sperti, lei non è realmente interessata all’uomo. Tina ne è talmente sicura da sbirciare un incontro, avvenuto con le telecamere, tra la Galgani e Domenico. I due prima ballano e poi si confrontano circa le loro rispettive abitudini. Dopo ciò Gemma rimane perplessa quando scopre che la vita dell’uomo è decisamente più tranquilla e pacata rispetto alla sua.

Tornati in studio, Tina Cipollari ribadisce la propria idea: alla dama non piace Domenico e questo è talmente evidente che lei sicuramente chiuderà la conoscenza. A questo punto, riflettendoci meglio, Domenico si rende conto che in effetti Gemma ha criticato parecchie cose proprio durante la loro cena davanti alle telecamere.

La Galgani fa il proprio ingresso in studio e avviene subito una discussione tra lei e Tina circa alcune dichiarazioni che la Galgani rilasciò ad un famoso settimanale. Secondo Tina, Gemma sarebbe stata l’amante di un uomo di spettacolo, ma lei si difende dicendo di aver avuto soltanto un rapporto professionale e non sentimentale.

Ritornando poi alla conoscenza tra Gemma e Domenico, interviene l’opinionista Gianni Sperti, dicendo che lei non doveva giudicare lo stile di vita dell’uomo, perché ognuno ha il proprio. E a proposito di abitudini, Domenico si dice disposto a cambiarle, pur di far breccia nel cuore di Gemma.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Prendono poi parola sia la dama Patrizia (sottolineando che è molto evidente che Gemma non provi niente per lui e che quindi è inutile cambiare le abitudini per una persona poco interessata) e sia Nicola Vivarelli, ex conoscenza di Gemma, dicendo che i discorsi sulle abitudini dovrebbero farli i ragazzi più giovani, sicuramente non le persone più adulte.

Se da un lato le parole di Patrizia non toccano minimamente lo stato d’animo della Galgani, dall’altro la donna rimane spiazzata dall’attacco di Nicola, a suo dire decisamente fuori luogo, soprattutto perché nei mesi scorsi ha ricevuto dal ragazzo (durante il suo periodo in mare) dei messaggi positivi e pieni di affetto. Nonostante questo, però, Gemma afferma di voler valutare ancora meglio la conoscenza di Domenico, per capire se possa esserci qualcosa di più importante, perché c’è una parte di lui che la incuriosisce; per questo vorrebbe vederlo almeno un’altra volta a cena per dare una risposta definitiva.

Successivamente però, a domanda diretta della conduttrice Maria De Filippi, Gemma sembra avere un ripensamento, ma poi decide di seguire il proprio istinto e decide di darsi un’ultima possibilità con Domenico. Come andranno le cose tra loro? Per oggi la puntata odierna termina qui, le vicende di Uomini e Donne tornano domani alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.