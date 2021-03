Giacomo / Uomini e donne

Nella puntata odierna (31 marzo) di Uomini e Donne sono successi numerosi sviluppi. Partiamo da Gemma Galgani, la quale dopo aver fatto un ballo con il signor Domenico, ha capito di non avere più intenzione di continuare la conoscenza, perciò i due proseguiranno la loro ricerca dell’amore separati.

Si passa poi al cavaliere Biagio, che sta conoscendo le dame Patrizia ed Isabella. Con quest’ultima sono usciti a cena, lei dichiara di aver passato una bellissima serata e che Biagio l’ha corteggiata molto. Con Patrizia invece le cose sono andate diversamente, perché lei ammette che Biagio ha solo fatto parole e mai gesti concreti. L’uomo si difende dicendo che non è assolutamente vero ciò che Patrizia dichiara, ma lei taccia il cavaliere di falsità e per questo decide di chiudere la conoscenza, cosa che conferma pure l’uomo.

Interviene Maurizio “il poeta”, dichiarando di essere interessato ad iniziare una frequentazione con Patrizia, e lei si dice predisposta. Prende parola nuovamente Isabella, dicendo che a lei non piacciono le discussioni e che, seppur sia stata molto bene con Biagio, vuole valutare tutte le variabili, per questo vuole darsi del tempo.

Dopo un momento di ballo, si parla della tronista Samantha che ha di fronte i corteggiatori Ugo e Alessio. Con il primo la situazione non è delle migliori, perché quando è stato convocato per fare l’esterna ha deciso di non presentarsi in quanto si è reso conto di provare una sorta di disagio interiore, scaturito da una demotivazione. Per questo ha preso la decisione di abbandonare il programma.

La questione con Alessio sembra di tutt’altra piega, anche se prima di affrontare il suo discorso si fanno entrare in studio tre nuovi corteggiatori: Giulio, Benedetto e Bohdam.

In seguito vediamo l’esterna tra Samantha e Alessio: i due si trovano ad una sorta di cinema all’aperto e guardano una registrazione di un concerto live di Cesare Cremonini. Poi parlano della loro conoscenza e Samantha dichiara di iniziare a fidarsi di lui; inoltre lei decide di raccontare al suo corteggiatore un pezzetto della propria vita privata e intima, cosa che rende felice Alessio.

Una volta tornati in studio, Samantha dichiara di non riuscire a comunicare a parole le proprie emozioni, preferisce dimostrarle più con i fatti e con le espressioni degli occhi. Poi ammette di trovarsi sempre meglio con Alessio, ma ha dei dubbi sul loro possibile futuro insieme perché sono un po’ diversi dal punto di vista delle responsabilità. Questo suscita in Alessio il bisogno di un chiarimento: lui è in grado di prendersi le proprie responsabilità in qualunque situazione.

In seguito la conduttrice Maria De Filippi annuncia che il tronista Giacomo ha richiesto altre corteggiatrici e questo suscita la rabbia di Carolina e Martina, le quali accusano il tronista di essere incoerente, perché nelle scorse puntate dichiarava di essere in difficoltà con loro e oggi fa scendere dalle scale altre pretendenti!

Come finirà tutta questa storia? Appuntamento alle prossime puntate per scoprirlo, per oggi il dating show finisce qui, tornerà domani alle 14.45 su Canale 5.