Ultima puntata della settimana in compagnia di Uomini e Donne e conclusione anche della registrazione del 23 febbraio. Oggi (5 marzo) si comincia a parlare dei partecipanti degli over Sabina e Claudio. Nelle scorse settimane i due avevano deciso di chiudere la conoscenza perché il cavaliere non era in grado di dimostrare appieno il proprio interesse nei riguardi di Sabina, ma a quanto pare le cose sarebbero cambiate, al tal punto che la dama ha deciso di dargli un’ulteriore possibilità (e quindi la conoscenza si può dire tutto tranne che conclusa).

A questo punto entra in studio Nicola, l’uomo che stava frequentando Sabina, il quale è sicuro che la donna l’abbia usato per arrivare nuovamente a Claudio; lei però si difende dicendo di non aver mai decantato sentimenti nei riguardi dell’uomo, ma anzi si è sempre dimostrata e mostrata del tutto neutrale.

Successivamente è il turno di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: dopo un primo momento di rottura, i due avevano ritrovato una nuova serenità, culminata sia con un appuntamento a cena e sia con un bacio molto passionale. Questo però è durato per poco tempo, perché è avvenuta una nuova discussione; dal momento che la distanza temporale tra registrazioni e messa in onda è di alcune settimane, nei giorni precedenti alla registrazione del 23 febbraio è andata in onda la puntata nella quale la Di Padua avrebbe dichiarato di aver notato un calo di passionalità nell’uomo, e questo è stato motivo di discussione tra i due, dato che Riccardo vedendo la situazione c’è rimasto ulteriormente male.

Roberta si difende dicendo di aver raccontato semplicemente la verità e che non ha detto nulla di male. Ed è dello stesso avviso anche l’opinionista Gianni Sperti, il quale sostiene pure che Riccardo dovrebbe andare oltre determinate cose, altrimenti rischia di rovinare i rapporti come è successo anche con Ida Platano. Ad un certo punto, dopo aver parlato, Riccardo e Roberta dichiarano a vicenda di essersi innamorati.

Uomini e donne oggi: cos’è successo a Massimiliano e Giacomo

Si passa infine ai due tronisti, Massimiliano e Giacomo. Il primo ha avuto uno scambio di messaggi con la corteggiatrice Althea, nei quali lei manifestava il fatto di trovare scarso interesse da parte del tronista (cosa che poi ribadisce a voce in esterna proprio con lui). Il ragazzo a questo punto conferma di non essere rimasto tanto colpito da lei, a tal punto che Althea si dice intenzionata a volersi eliminare… cosa che poi è davvero successa!

Per quanto riguarda Giacomo, invece, il giovane dichiara che inizialmente gli era piaciuta la sua esterna con Carolina, ma poi ripensandoci un po’ ha cambiato idea. Quando la ragazza fa il suo ingresso in studio, fa capire che comprende il cambio di rotta del tronista: entrambi sono dell’idea di non essere andati avanti nella conoscenza reale ma soltanto tramite messaggi, quindi arrivati a questo punto vogliono capire la direzione da prendere.

Come andranno a finire i singoli percorsi che abbiamo visto in questa puntata? Lo sapremo sicuramente negli appuntamenti che ritorneranno a partire da lunedì 8 marzo alle 14.45 su Canale 5.