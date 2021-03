Gianni Sperti / Uomini e donne

Oggi (8 marzo) è iniziata non solo una nuova settimana in compagnia di Uomini e Donne ma anche la messa in onda di una nuova registrazione, effettuata il 24 febbraio. Esattamente come è successo nella scorsa settimana, anche stavolta si inizia con la sfilata, però – a differenza della puntata scorsa – oggi tocca agli uomini.

Il tema in oggetto è “l’amore come in un film” e vede protagonisti sia i partecipanti degli over che del classico, come ad esempio i nuovi tronisti Giacomo e Massimiliano e i cavalieri Riccardo Guarnieri, Biagio, Gero, Armando Incarnato, Maurizio il poeta, l’altro Maurizio e Luca. Il vincitore di questo momento risulta essere proprio l’ultimo cavaliere citato, ma è bene segnalare che all’interno di questa puntata c’è stata una forte discussione tra la dama Maria e l’opinionista Gianni Sperti.

Tutto è partito da un voto molto alto (ovvero 10) che la dama ha dato all’altro Maurizio proprio in occasione della sfilata. Stando alle parole di Sperti, la donna a questo punto deve dare lo stesso voto anche al cavaliere Alessandro, dato che lo sta frequentando. Ed è proprio questo che fa la donna, dare lo stesso identico voto.

Di seguito la conduttrice Maria De Filippi decide di mostrare un filmato nel quale si vedono Maria e Maurizio parlare alla fine della scorsa puntata. Da questo dialogo emerge che la loro conoscenza è giunta a una fase di stallo ed entrambi non sanno se continuare o meno. Successivamente, in questa puntata i due decidono di chiudere la conoscenza e questo suscita parecchie polemiche partite soprattutto da Gianni, il quale è sicuro che loro non abbiano voluto chiudere la frequentazione in separata sede soltanto per avere più visibilità a centro studio e per questo li accusa di essere falsi.

Ad un certo punto prende parola anche la dama Gemma Galgani, sostenendo che Maurizio le avrebbe detto che a parer suo la dama Maria non fosse del tutto sincera. Interviene anche il cavaliere Alessandro, dicendo di essere uscito la sera prima della registrazione con Maria: entrambi dichiarano di aver fatto inizialmente una cena e poi una passeggiata, e ci sarebbe stato anche un bacio.

Prende poi la parola nuovamente Maurizio, decidendo quindi di chiudere la conoscenza con Maria; dopo ciò Gemma gli chiede se fosse sicuro di questa decisione e l’uomo le risponde che non deve parlare perché, stando alla sua opinione, la Galgani riserverebbe parecchio rancore visto come è finita la loro conoscenza (e magari la donna avrebbe voluto da lui più attenzioni dal punto di vista fisico).

Gianni interviene difendendo Gemma. Pure Cataldo, l’uomo che sta frequentando la dama di Torino, prende parola per difenderla e additare Maurizio di essere tutto tranne che un galantuomo. Finisce così una puntata di Uomini e Donne decisamente movimentata, appuntamento a domani, sempre alle 14.45 e sempre su Canale 5 con altri sviluppi. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.