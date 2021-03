RICCARDO / Uomini e donne

Oggi (9 marzo) è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, che ha avuto a che fare con la registrazione del 24 febbraio. Si inizia dalla tronista Samantha, la quale, come accaduto nelle precedenti puntate, vorrebbe delle maggiori dimostrazioni di interesse da parte del suo corteggiatore Roberto. Quest’ultimo però dice che non riesce a scriverle messaggi, perché vorrebbe parlarle di persona.

Tutte le risposte che il ragazzo dà non convincono la diretta interessata e per questo Samantha decide di mettere per un po’ il corteggiatore in stand by, volendosi dare del tempo per capire se eliminarlo o meno. Il ragazzo prova a spiegare alla tronista che, se è lì e quindi sta perdendo ore lavorative per lui importanti, significa che di base ha dell’interesse nei suoi riguardi.

Ad un certo punto, la conduttrice Maria De Filippi annuncia che un ragazzo è sceso per Samantha, si chiama Alessio. È di Roma, lavora in uno studio di commercialista e dice di essere rimasto colpito dalla determinazione della ragazza. Come andrà questa nuova conoscenza? Lo sapremo nelle prossime puntate.

Si passa poi a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due nelle precedenti registrazioni si erano dichiarati amore e nella puntata odierna assistiamo ad una sorta di scelta. Vengono fatti accomodare a centro studio sulle famose sedie rosse: entrambi fanno discorsi molto importanti e finiscono per baciarsi sotto una cascata di petali. Riccardo e Roberta, dunque, decidono di vivere la loro relazione fuori dagli studi, perché hanno capito che il sentimento che li lega è molto forte ed entrambi hanno desiderio di viversi pienamente nel quotidiano. Ed è così che abbandonano il programma mano nella mano.

Si presenta poi un nuovo cavaliere: Corrado, 55 anni, viene da Napoli, divorziato, ha un figlio e spera di trovare la donna che possa accompagnarlo per il resto della sua vita.

Successivamente interviene Martina, la corteggiatrice di Giacomo, la quale vuole capire come mai il tronista non l’abbia portata nella seconda esterna, soprattutto perché la prima era andata benissimo. Il ragazzo le risponde dicendo che voleva prendersi un po’ di tempo per capire meglio le proprie sensazioni, anche perché la reazione della ragazza dopo la prima esterna per lui è stata esagerata (dato che sono usciti soltanto una volta).

È la volta poi di Gemma Galgani che ha di fronte Cataldo. A quanto pare i due si sarebbero visti a casa di lei e la donna ha dichiarato che lui in quella circostanza sarebbe stato molto affettuoso fisicamente. Addirittura l’uomo ha chiesto a Gemma di poter dormire a casa sua, anche sul divano. Gemma avrebbe però rifiutato questi continui inviti e in puntata si scopre che l’uomo ha voluto insistere così tanto per valutare la serietà della donna: facendo così, stando alla sua opinione, Gemma ha dimostrato di essere una donna elegante e di classe. La Galgani a questo punto dichiara di non apprezzare questi giochini e che tutto dovrebbe arrivare in modo naturale, senza troppi artifizi.

Interviene l’opinionista Gianni Sperti, sottolineando che, a suo parere, Gemma non sarebbe attratta da Cataldo, altrimenti non si sarebbe lamentata di quanto accaduto. La bionda dama, a questo punto, dichiara di non essere tanto presa dall’uomo quanto lo è lui per lei e quindi al momento vorrebbe solo un po’ di tempo per valutare meglio la situazione.

La frequentazione tra Gemma e Cataldo come andrà a finire? Lo sapremo nelle prossime puntate; intanto oggi si fanno accomodare a centro studio due nuovi signori venuti per Gemma ma, dopo essersi presentati, lei decide di non tenerli. Per oggi la trasmissione finisce qui, appuntamento a domani pomeriggio.