Sabina / Uomini e donne

Una scelta a sorpresa si svolgerà prossimamente nel salotto di Uomini e Donne. Parliamo di Claudio e Sabina, che nel tempo hanno dato vita a un’interessante storia d’amore mai realmente apprezzata dagli opinionisti in studio. Tutto comincerà quando Claudio rivelerà di dover lasciare la Capitale nel prossimo mese di maggio, a causa di un impegno lavorativo che lo costringerà a trasferirsi in un’altra città. L’uomo dovrà inizialmente trascorrere dei weekend lontano da Roma e chiederà a Sabina di andare insieme a lui.

Il cavaliere ne approfitterà per chiedere alla corteggiatrice di trasferirsi in pianta stabile con lui. La De Filippi sarà sorpresa di fronte a questa scelta improvvisa e chiederà a Sabina se abbia intenzione di lasciare il programma durante l’assenza di Claudio. La dama non ci penserà due volte a dire di sì, ammettendo finalmente di essersi innamorata di Claudio.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

I due si lasceranno quindi ad andare a un bacio appassionato mentre sopra di loro pioveranno petali rossi, come in tutte le scelte che si rispettano. Un addio non programmato (a quanto si apprende dalle parole di Maria De Filippi) ma che comunque ha fatto molto piacere alla padrona di casa, che fin dall’inizio ha notato il sentimento tra Sabina e Claudio.

A fine puntata arriveranno anche le scuse di Gianni Sperti, il quale durante tutti questi mesi ha sempre avuto delle remore sul rapporto tra Sabina e Claudio. L’opinionista si dirà molto felice dell’epilogo di questa storia d’amore, augurando ai diretti interessati di trascorrere con tanta felicità la loro vita fuori dalla trasmissione.

Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.