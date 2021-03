Elisabetta / Uomini e donne

Nella puntata odierna di Uomini e Donne si creerà un vero caos tra le coppie a centro studio. Tutto nascerà quando Angela rivelerà di essersi trovata molto bene in compagnia di Luca, con il quale si è scambiata anche un bacio. L’uomo però nel frattempo continua a frequentare anche un’altra donna, Federica, trovandosi a suo agio insieme a lei. Clamorosamente si scoprirà che il cavaliere è pronto a uscire con una terza dama, Elisabetta, che rivelerà di avere un appuntamento con il cavaliere per la sera stessa.

La De Filippi cercherà allora di stuzzicare Angela, domandandole se ritenga giusto il comportamento dell’uomo, che sta portando avanti contemporaneamente tre conoscenze. La donna apparirà abbastanza risentita dal comportamento del corteggiatore ma dirà di non avere intenzione di impedirgli di fare altre conoscenze.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nel frattempo si parlerà della situazione di Elisabetta, impegnata nella frequentazione con Alessandro, conteso in questi giorni anche da Maria. L’uomo a sorpresa chiederà a Elisabetta di uscire con lui stasera ma la donna rifiuterà preferendogli Luca. Il cavaliere deciderà quindi di virare su Maria, la quale declinerà l’invito non essendo intenzionata a essere la scelta di riserva di Alessandro.

Riguardo al trono classico, Massimiliano farà il punto riguardo la sua esterna con Costanza. Il giovane racconterà di essersi molto bene con la donna anche se fisicamente non rispecchia i suoi canoni di bellezza. Per lui scendono cinque nuove ragazze pronte a corteggiarlo nelle prossime registrazioni.

Giacomo verrà duramente apostrofato da Martina, che lo accuserà di non averla portata in esterna. Il tronista si difenderà dicendo di ritenerla troppo impulsiva e spigolosa, cosa che non è un bene per iniziare un percorso con una donna che non si conosce affatto. Come finirà? Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.