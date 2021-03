GEMMA / Uomini e donne

Questo pomeriggio andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. La protagonista assoluta sarà Gemma Galgani, che farà il resoconto della sua esterna con Maurizio. Per la donna la puntata non inizierà nel migliore dei modi visto che mentre si accingerà a scendere le scale cadrà rovinosamente a terra, sbucciandosi entrambe le ginocchia e perdendo molto sangue.

Un brutto spavento per la dama torinese, che – mentre verrà portata in infermeria per essere medicata – verrà “punzecchiata” da Tina Cipollari.

Nel frattempo arriva Maurizio, che racconterà della serata trascorsa insieme. L’uomo ha rivelato di aver trovato un dialogo che prima non aveva con Gemma, seppure non sembri molto entusiasta della conoscenza. I due si sono dati un bacio a stampo ma ciò per il cavaliere non ha avuto tanta importanza.

Nel dibattito interverranno anche gli opinionisti che vorranno far luce sulle vere intenzioni di Maurizio. Per il parterre dei corteggiatori il sentimento di Maurizio non può essere amore bensì una semplice amicizia che non potrà mai sconfinare in qualcosa di romantico. Maurizio, arrabbiato e intristito per via delle accuse piovutegli contro, deciderà di abbandonare lo studio.

Gemma, scioccata dalla decisione dell’uomo, cercherà disperatamente di fargli cambiare idea e in lacrime gli rivelerà tutto il suo amore. Il cavaliere però sarà impassibile e, dopo averle concesso un ultimo ballo, lascerà per sempre gli studi Titanus di Roma.

