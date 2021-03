Uomini e donne / Gemma

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne questo pomeriggio su Canale 5. Nella puntata di oggi Gemma farà il resoconto della sua conoscenza con Cataldo, con il quale è uscita nelle scorse serate. La dama rivelerà di non essersi trovata a suo agio in compagnia del cavaliere, decidendo in questo modo di chiudere la relazione.

Cataldo non sarà d’accordo con le parole della Galgani, dando una diversa versione dei fatti: secondo l’uomo, infatti, nelle serate trascorse con Gemma ci sarebbe stata molta armonia e complicità, tanto da fargli chiedere di uscire con lui dal programma.

Nella discussione interverrà anche Maurizio, il quale prenderà le parti di Cataldo accusando Gemma di mettere volontariamente in soggezione gli uomini che frequenta. Cataldo, sentendosi rifiutato dalla Galgani, chiederà di poter restare nel programma per conoscere altre donne ma l’opinionista Gianni Sperti si metterà di traverso, insinuando che lui sia in quella trasmissione solamente per farsi notare e acquistare fama.

Cataldo, visibilmente risentito da queste ingiuste affermazioni, chiederà a Gemma se sia convinta del suo rifiuto. La donna non ci penserà due volte a troncare definitivamente la relazione con Cataldo, che mestamente abbandonerà per sempre gli studi di Uomini e Donne.

