Gemma sarà protagonista indiscussa nelle prossime puntate di Uomini e Donne. La dama piemontese calcherà le passerelle del programma sfilando con una mise provocante che darà adito a molte polemiche, a causa della sua interpretazione estremamente sensuale.

La donna è ancora alle prese con Cataldo, con il quale nelle scorse registrazioni le cose non sembravano andassero nel verso giusto. L’uomo infatti ha dimostrato di essere troppo “appiccicoso” e di voler correre troppo, seppur abbia infine rivelato di voler solamente mettere alla prova la Galgani (non apprezzando le donne che si concedono facilmente). A Gemma però questi tranelli non piacciono e non mancherà di farlo notare al pretendente di turno.

Nelle uscite successive il rapporto non farà altro che peggiorare, come si evince dalle parole della donna, che rivelerà di essersi sentita molto a disagio in compagnia di Calogero; quest’ultimo invece ammetterà di essersi sentito molto bene in compagnia della dama. In difesa del cavaliere si schiererà Maurizio, il quale accuserà Gemma di mettere in soggezione gli uomini con cui esce in modo da farli fuggire dopo il primo appuntamento. Secondo Gianni Sperti, invece, Cataldo è semplicemente alla ricerca di fama e non è minimamente interessato a corteggiare la torinese, la quale secondo Gianni è ancora una volta vittima di un pretendente poco serio.

Cataldo allora affermerà di essere pronto a uscire dal programma con Gemma, se lei se la sente di vivere la loro storia lontano dalle telecamere. La donna non apparirà convinta dalla proposta dell’uomo e la rifiuterà. L’uomo, ormai sempre più in difficoltà, dirà di essere pronto a rimanere nel parterre solamente se Gemma si dirà ancora interessata a lui. Lei però risponderà picche alla domanda di Cataldo, che sarà costretto a lasciare definitivamente gli studi di Uomini e Donne.

